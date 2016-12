Ce fel de anvelope vă trebuie să treceţi iarna fără accidente sau amenzi

2

Anvelopele de iarna

In legea 161/2011 si in OG5/2011 se pomeneste doar de drumuri publice acoperite cu zapada, ghiata sau polei. Nu se pomeneste nimic despre temperaturi mai joase de 7 grade C si nici de perioada cuprinsa intre 01 Noiembrie si 31.Martie.( In unele zone ale tarii temperaturile mai mici de 7 grade sunt si prin septembrie. Ce facem purtam remorca cu anvelope dupa noi ca sa le preschimbam in functie de cum indica termometrul de bord temperatura ?) Sa deduc ca se face o manipulare ordinara a posesorilor de autovehicole pentru ca acestia sa sporeasaca avutia vanzatorilor de anvelope ?