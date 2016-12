Ce facilităţi fiscale primesc IMM-urile

Ce facilități fiscale primesc IMM-urile

Întreprinderile mici și mijlocii vor putea fi inspectate de Fisc o singură dată la trei ani, precizează proiectul de modificare a Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, inițiat de Ministerul Economiei, în vederea transpunerii în practică a deciziilor Uniunii Europene.În primul an de existență, IMM-urile vor fi scutite de plata impozitului pe venit, dacă timp de doi ani vor menține activitatea și vor obține venituri din exploatare de cel puțin 50% din totalul celor obținute în primul an.Tot în primul an, vor beneficia de reducerea cu 50% a contribuțiilor de asigurări sociale pentru maxim 4 angajați cu vârsta sub 25 ani sau peste 55 ani, angajați cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.IMM-urile vor fi scutite de plata impozitului pe profit cu condiția reinvestirii lui integrale în următorul an fiscal, în aceeași activitate.