Ce face Sindicatul Liber al Navaliştilor pentru tinerii din SNC

Ce face Sindicatul Liber al Navaliștilor pentru tinerii din SNC

În cei 24 de ani de gazetărie am urmărit îndeaproape evoluția mișcării sindicale din România. Mi-a fost dat să văd destule organizații puternice destrămându-se de parcă n-ar fi existat niciodată, precum și o mulțime de sindicate care degeaba făceau umbră Pământului. Am văzut numeroase tipuri de lideri sindicali: unii au furat banii din cotizații, alții s-au implicat în afaceri oneroase și acum înfundă pușcăria, unii erau buni doar de gură și activi doar la petreceri, alții erau cu nasul pe sus, duplicitari și acționau în dauna intereselor celor care i-au ales…Pe de altă parte, am întâlnit și organizații sindicale solide, având în frunte oameni de caracter, bine pregătiți, personalități puternice, active și devotate mișcării sindicale. Din această categorie, tot mai restrânsă din păcate, fac parte Sindicatul Liber al Navaliștilor din Șantierul Naval Constanța și conducătorii lui.v v vTrebuie arătat din capul locului că această organizație are o activitate deosebit de complexă, la care participă nu doar liderii ei, așa cum se întâmplă în cele mai multe sindicate, ci și foarte mulți dintre membrii de rând. Iar spre deosebire de multe alte sindicate, care se trezesc la viață o dată la patru ani, mai exact atunci când se negociază contractele colective de muncă și salariile, cel din SNC este permanent în activitate. Vorba aceea, pentru cei pasionați, care și-au făcut o profesiune de credință din munca lor, se găsesc întotdeauna foarte multe de făcut.Preocupările acestor sindicaliști nu neglijează nicio latură a vieții colective din SNC. Au activități legate de asigurarea condițiilor corespunzătoare de muncă, de creșterea gradului de securitate și igienă a muncii. Îi preocupă pregătirea profesională a angajaților, climatul de muncă și stabilitatea lucrătorilor în întreprindere, adaptarea și integrarea tinerilor la locul de muncă, statutul femeilor în muncă. Acordă atenție cazurilor sociale ivite în colectivitatea lor, organizării timpului liber și activitățior sportive. Și nu în ultimul rând, tratează cu mare seriozitate relațiile contractuale cu compania, negocierea contractului colectiv de muncă și respectarea lui de către ambele părți deopotrivă.La sfârșitul săptămânii trecute, consiliul de conducere al Sindicatului Liber al Navaliștilor, în frunte cu președintele Dede Perodin, prim-vicepreședintele Costel Constantin și vicepreședintele Mihai Petrea, și-a prezentat raportul de activitate pentru perioada februarie 2015 - mai 2016, în fața adunării generale.Dintre numeroasele acțiuni și realizări obținute în decurs de un an, dați-mi voi să le menționez pe cele mai spectaculoase. În 2015, sindicatul, în colaborare cu administrația SNC, a organizat concursul de securitate și sănătate în muncă, o adevărată olimpiadă, la care au participat aproape toți angajații. În final, echipa SNC formată din primii trei clasați la nivel de întreprindere a câștigat primul loc în competiția la nivel de federație.Campionatul intern de fotbal este una dintre cele mai vechi și longevive competiții spor-tive desfășurate într-o întreprindere româ-nească. Începuturile sale datează de prin anii ’70, dacă nu cumva chiar mai devreme. Este meritul sindicatului că l-a inițiat, l-a păstrat și l-a făcut să fie tot mai atractiv pentru lucrătorii săi tineri și mai vârtnici.Merită menționată și preocuparea orga-nizației de tineret a sindicatului pentru stoparea plecării tinerilor din unitate, care întâmpină dificultăți în trecerea de la statutul de elev și băiat la mama acasă la cel de lucrător într-un mare șantier naval. Discuțiile cu aceștia, încurajarea lor să-și dezvăluie nemulțumirile, frământările, necazurile cu care se confruntă, ajută sindicatul și administrația să găsească soluții pentru creșterea stabilității forței de muncă.Am păstrat pentru final o inițiativă sindicală menită să contribuie la integrarea în meserie a tinerilor nou angajați și a proaspeților absolvenți ai școlilor de arte și meserii.„Este vorba de un proiect de instruire practică, în cadrul formațiilor de lucru, cu durata de 6 luni. Proiectul a debutat cu un grup de 10 tineri, care au fost repartizați în două formații de maistru, pentru a-și însuși meseriile de sudor și lăcătuș constructor de nave. La finalul celor șase luni de instruire, tinerii au fost supuși mai multor teste. Cei ce au obținut medii peste 7 au fost recom-pensați astfel: contractele de muncă le-au fost preschimbate în contracte pe perioadă nedeterminată și, totodată, au oținut o creștere salarială de 250 lei. Cei cu medii sub 7 își continuă pregătire încă șase luni.În urma primei experiențe, mai mulți tineri și-au manifestat dorința să fie cuprinși în program. Astfel că am decis să-l extindem. Pentru 2016 au fost selecționate șase formații de maiștri.Inițiativa are rolul de a contribui la mai rapida integrare a tinerilor în meserie și în formațiile de lucru, la stabilizarea lor, la creșterea producticității muncii și a calității lucrărilor” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, președintele Dede Perodin.Trebuie menționat, de asemenea, faptul că sindicatul este un foarte bun gospodar și a finalizat o serie de lucrări de modernizare și întreținere a obiectivelor din patrimoniul său. Este vorba de Clubul SNC și de Baza Nautică SNC. Lucrările au fost finanțate în proporție de 50% din bugetul sindicatului, diferența fiind asigurată din sponsărizări de la SNC.