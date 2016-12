Ce efecte are concurenţa în pilotajul din portul Constanţa?

Ce efecte are concurența în pilotajul din portul Constanța?

„Federația Piloților Maritimi din România Euxin - Danube respinge proiectul de ordin al ministrului Transporturilor prin care se dispune desfășurarea serviciul de pilotaj al navelor maritime și fluvio-maritime în sistem concurențial” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Sergiu Florea, președintele organizației. Federația include Asociația Piloților Maritimi „Euxin”, din Constanța, și Pilot Sea - Danube Association, din Galați, reprezentând interesele unui număr de 58 de piloți. Sergiu Florea susține că proiectul de act normativ se bazează pe un referat de specialitate cu multe omisiuni și care cuprinde multe informații incorecte. „În nicio țară din Europa, cu excepția României, pilotajul nu se desfășoară în condiții de competiție între operatori. De altfel, Asociația Europeană a Piloților Maritimi - EMPA, din care face parte și federația noastră, s-a pronunțat în repetate rânduri împotriva concurenței în pilotaj” - reamintește președintele federației.O poziție identică o are Asociația Internațională a Piloților Maritimi – IMPA, organizație profesională al cărei obiectiv este promovarea unui înalt standard de competență în pilotajul mondial, astfel încât acesta să se realizeze în condiții de siguranță a navigației. IMPA funcționează din 1971 și numără circa 8.000 de membri din peste 40 de țări.IMPA afirmă că nu există dovezi conform cărora competiția ar fi determinat creșterea siguranței pilotajului. În schimb, tentativele de a reduce a costurilor sale, prin introducerea competiției au dus la efectul contrar: creșterea costurilor, în detrimentul siguranței. IMPA explică acest fenomen, arătând că în cazul pilotajului concurențial se reduce nivelul de siguranță pentru că nu mai există preocuparea pentru pregătirea profesională. Contractele pe termen scurt nu mai încurajează recrutarea, pregătirea și asigurarea generațiilor de schimb. În mare parte, siguranța navigației depinde de priceperea, cunoștințele și experiența pe termen lung a piloților. Or, aceasta este negată de pilotajul organizat pe baza contractelor pe termen scurt. În cele mai multe porturi ale lumii, pregătirea piloților se întinde pe mai mulți ani până la atingerea experienței depline. Pe de altă parte, perioadele scurte de contract nu încurajează investițiile în nave și echipamente de siguranță. Pornind de la câștigul economic, pilotajul concurențial neglijează unele sectoare de trafic în favoarea altora, deoarece, prin definiție, el este discriminatoriu. Or, dimpotrivă, pilotajul în siguranță și eficient trebuie furnizat tuturor utilizatorilor pe baze nediscriminatorii.Oriunde în lume, unde s-a recurs la pilotajul concurențial, performanțele au fost slabe. Au fost afectate sănătatea piloților, siguranța navigației și mediul înconjurător. Argentina s-a văzut nevoită să revină la sistemul pilotajului non-concurențial. Piloții au un mare rol pentru o națiune. Munca lor protejează interesele statelor și ale comunităților. Iar prin aceasta, și pe cele ale armatorilor. De aceea, independența pilotului este crucială. Dacă el este dependent de un contract cu un armator, el nu va mai fi loial comunității, ci acestuia. Iar interesele lor sunt adesea în conflict.Competiția în pilotaj a dus la înflorirea corupției, pentru că o serie de clienți sifonează sume importante către firmele de pilotaj favorite, în detrimentul siguranței și calității.Din Asociația Europeană a Piloților Maritimi - EMPA fac parte asociațiile reprezentative din Uniunea Europeană, Norvegia, Rusia, Ucraina și Turcia. Organizația a dus o luptă constantă cu comisariatul pentru transport maritim din cadrul Comisiei Europene, care a încercat, fără succes, să consfințească practica liberei concurențe în pilotaj, sub presiunea armatorilor. EMPA a reușit să stopeze tendințele de liberalizare a pieței pilotajului, argumentând: „Pilotajul nu este o povară sau o procedură administrativă, ci un serviciu de interes public general. Este un sistem de siguranță portuară pentru protecția apelor navigabile, a facilităților portuare și a mediului. Piloții asigură sfatul profesionist independent pentru navigația și manevra sigură și eficientă a navelor,”Începând din 2010, în porturile maritime românești s-a trecut de la practicarea pilotajului în regim de concesiune la cel concurențial (fără ca acest lucru să fie dispus printr-un ordin de ministru, așa cum prevede legea). Potrivit declarației lui Sergiu Florea, dintre cele șapte companii care activează în portul Constanța, doar șase operează efectiv, iar patru dețin împreună o cotă de piață de 94%.Care sunt efectele concurenței? Una dintre firmele de pilotaj a dat faliment, iar cele rămase pe piață au probleme financiare tot mai mari din cauza comisioanelor și discount-urilor pe care sunt nevoite să le plătească, pentru a obține contracte. Dacă discount-urile, care variază între 10% și 45% și se plătesc armatorilor, contribuie la ieftinirea serviciului de pilotaj și la creșterea atractivității portului Constanța, în schimb, comisioanele de 30 - 60% din valoarea facturii de pilotaj, intră în conturile firmelor de agenturare și nu au niciun efect asupra pieței, afirmă Florea.„Pilotajul fiind un serviciu public trebuie să fie realizat în condiții nediscriminatorii pentru toți beneficiarii. Toți ar trebui să beneficieze, în mod transparent, de aceleași tarife și discount-uri, iar practica comisioanelor ar trebui să dispară. Dar acest lucru nu se poate realiza în condiții de competiție” - a declarat președintele federației. Cât privește impactul concurenței asupra activității piloților din portul Constanța, efectele negative au început să se vadă, afirmă Florea. „În prezent, există piloți care sunt obligați să muncească, fapt inadmisibil pentru siguranța navigației, 24 de ore într-o zi (în program de ture, de 24 cu 48 de ore). Pentru a face față concurenței, unii operatori au tendința de a reduce continuu numărul piloților și a executa mai multe manevre cu cei rămași. Din această cauză, piloții sunt tot mai obosiți. Au apărut îmbolnăvirile și accidentele de navigație” - a declarat pilotul. Consecvent principiului echidistanței, „Cuget Liber” invită toate companiile de pilotaj, firmele de agenturare, asociațiile profesionale să-și prezinte poziția față de aceste teme de mare interes.