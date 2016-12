Ce destinaţii de vacanţă preferă românii în acest an

Ce destinații de vacanță preferă românii în acest an

Majoritatea românilor preferă, pentru vacanța de vară, insulele grecești, a declarat astăzi Alin Burcea, fondatorul agenției de turism Paralela 45, într-o conferință de specialitate, anunță Agerpres. „Grecia rămâne pentru români, dar și pentru mulți europeni, destinația favorită pentru vacanța de vară. La noi, Antalya rămâne și în acest an pe locul doi, urmată de Spania și Italia. Israelul este o destinație care merge foarte bine. De fapt, fiecare destinație are publicul ei. Moldovenii se ghidează după principiul o vacanță am și pe aia trebuie să o petrec cum trebuie, deci preferă hotelurile de 5 stele din Antalya, în timp ce ardeleanul este mai chibzuit și nefăcând rabat la calitate preferă hoteluri de 3 stele, în alte destinații”, a spus Alin Burcea la lansarea ofertei de vară-toamnă 2014.