Ce bunuri vrea să vândă Fiscul în luna martie

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Finanțelor Publice Constanța, prin Serviciul Colectare și Executare Silită, vrea să scape și luna aceasta de numeroase bunuri mobile și imobile ale constănțenilor, fie ei persoane fizice sau juridice, care nu au reușit să achite anumite datorii.Se caută noi proprietari care să acopere sumele restante ale debitorilor pentru apar-tamente, mașini avariate, case nefinalizate, grâu, nitrat de amoniu și multe altele.Constănțenii care sunt în căutare de piese de mașină se pot prezenta la o licitație care are loc pe 19 martie. Fiscul caută un cumpărător pentru un autoturism Fiat Punto, din 1999, care însă nu este funcțional. Motorul este defect și demontat, se arată în pre-zentare, așa că Serviciul de Colectare cere aproape 1.500 de lei, la care se adau-gă și TVA-ul de 24%.Rămânând la mașini, în aceeași zi se vinde prin licitație și un Mercedes Benz neînmatriculat, din 1995, nefuncțional și avariat, pentru care se cere aproape 3.000 de lei, la care se adaugă TVA de 24%. Totuși, marți, pe 12 martie, are loc și licitația pentru un Opel Vivaro din 2009, într-o stare tehnică bună, iar prețul de pornire este de aproape 33.000 lei.Pe lângă astfel de mașini, Serviciul Colectare și Executare Silită vrea să vândă, pe 14 martie, și… nitrat de amoniu, peste 46.000 de kilograme, depozitat la Corbu, cu puțin peste 47.000 lei (fără TVA), dar și aproape 85.000 de kilograme de grâu, cu aproximativ 72.000 de lei (fără TVA).Și cine este în căutarea unei case are o variantă luna aceasta. Fiscul vinde, pe 14 martie, o casă cu un etaj din Eforie Nord, cu o suprafață construită de 95 de metri pătrați. Prețul de pornire al licitației este de 162.000 lei (fără TVA), însă construcția este la stadiul de gri (fără finisaje, fără instalații interioare). În plus, terenul aferent de 281 de metri pătrați este în concesiune.Luna aceasta, pe 18 martie, Administrația Finanțelor Publice Constanța, prin Serviciul Colectare și Executare Silită, vrea să vândă și un apartament cu două camere de pe strada Dezrobirii, al unui debitor din Constanța, pentru care cere peste 44.000 de euro, cu tot cu TVA, în condițiile în care prețul este deja redus cu 25%, având în vedere că este a doua licitație organizată pentru acest apartament.Lista cu bunurile pentru care se organizează luna aceasta licitație este însă mult mai lungă. Rămâne de văzut însă și câți constănțeni vor fi interesați.