Ce bunuri la care nici nu te gândeşti au ajuns să fie executate silit

Ce bunuri la care nici nu te gândești au ajuns să fie executate silit

Suntem obișnuiți să auzim zi de zi despre apartamente, terenuri, mașini, spații comerciale sau tot felul de utilaje care ajung să fie executate silit, din cauza neplății anumitor datorii. Există totuși și alte categorii de bunuri la care puțini poate s-ar aștepta ca cineva să-și bată capul pentru a găsi un cumpărător, în primul rând deoarece ies din „tipar” și apoi fiindcă vorbim, în unele cazuri, despre obiecte / produse ale căror valoare este destul de mică.Agenția Națională de Administrare Fiscală a anunțat că, pe 24 aprilie, se vor vinde, prin licitație publică, 16 vaci din rasa Siementhak, an 2005 - 2006, fiecare cu 2.400 de lei, fără TVA. Prețul de pornire al licitației este deja redus cu 50%, având în vedere că la licitațiile anterioare nu s-a prezentat nimeni. Constănțenii interesați trebuie să se deplaseze însă în localitatea Blaj, pentru a licita.Dacă nu aveți ca prioritate achiziția unei vaci, atunci poate vreți un covor de lână lucrat manual. Începând cu data de 18 aprilie 2013, precum și în fiecare joi a săptămânii, se organizează licitație publică cu strigare pentru vânzarea de covoare de lână executate manual și obișnuite, cu prețuri de la puțin peste 200 de lei, la 1.850 lei, fără TVA.Tot de pe executari.com mai aflăm că, astăzi, are loc o licitație pentru o mașină de preparat gogoși, care costă 3.500 de lei, preț redus cu 50%, pentru un telefon Black Berry, ce poate fi luat cu 162 lei, și unul marca Samsung - 202 lei și chiar pentru rafturi sau masă de bucătărie. De la același debitor, ANAF vrea să-și recupereze banii vânzând și dulapuri, o imprimantă, un xerox și un laptop Dell. Dacă masa de bucătărie nu sare de 100 de lei, pentru laptop cine este interesat ar trebui să scoată din buzunare aproape 1.400 de lei, în condițiile în care prețurile sunt deja reduse cu 50%.Cine are nevoie de-o roabă?De executare silită nu au scăpat nici alte bunuri care costă doar câteva zeci de lei. De exemplu, făcând un drum la Focșani, acolo unde are loc licitația pentru toate aceste mărunțișuri, putem cumpăra un picamer cu 75 de lei, etajere din sticlă, la 23 de lei, sau lăzi frigorifice, la 200 - 300 de lei, semn că orice este de vânzare, chiar dacă sumele care s-ar putea obține nu sunt foarte mari.Pentru constănțenii mai comozi, care nu vor să plece prea departe pentru a participa la o licitație, pe 17 aprilie ar putea deveni proprietarii unui aparat de sudură, care are un preț de pornire de puțin peste 1.300 de lei, redus deja cu 25% sau a unui picamer, de 2.500 de lei. Și cine are nevoie de o roabă, se poate prezenta la o licitație organizată de Administrația Finanțelor Publice Mangalia. Costă doar 40 de lei. Pe de altă parte, con-stănțenii care vor să-și pună o sobă în casă ar trebui să scoată din buzunare cel puțin 310 lei, atât câte este prețul de pornire al licitației care se va desfășura tot pe 17 aprilie.