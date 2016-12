Ce beneficii pot avea firmele constănţene de pe urma proiectului BU.RO.COOP

Ce beneficii pot avea firmele constănțene de pe urma proiectului BU.RO.COOP

Proiectul BU.RO.COOP, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007 - 2013, și lansat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Dobrich, a ajuns la final.„A fost un proiect mai greu, în sensul că au fost mai multe activități, multe studii, dar cred că suntem chiar cu un pas înainte față de ceea ce Uniunea Europeană, prin Comisie, încearcă de ceva timp, adică să sprijine mai mult IMM-urile din Europa să-și găsească piețe de desfacere în țări emergente, în țări din afara statului comunitar. Vedem cu toții că perspectivele de creștere economică pentru anul următor nu sunt foarte spec-taculoase, o creștere foarte mică, în unele țări chiar stagnare”, a precizat directorul CCINA Constanța, Ion Dănuț Jugănaru.Ce s-a făcut pe parcursul a unui an și jumătate, atât cât a durat acest proiect? În primul rând, potrivit managerului de proiect al CCINA Constanța, Rodica Belteu (de altfel poate cea mai mare realizare), s-au creat două centre de cooperare economică în cadrul camerelor de comerț din Dobrich și Constanța, care vor furniza servicii de informare, asistență, consiliere și sprijin firmelor interesate în dezvoltarea de relații de afaceri transfrontaliere și internaționalizarea afacerii, inclusiv servicii de marketing și participare la târguri.De asemenea, pe lângă alte obiective ce s-au concretizat în acest interval de timp, s-au pus și bazele a două asociații de cooperare transfrontalieră româno - bulgară BU.RO.COOP (două consorții de oameni de afaceri români și bulgari), ce au ca scop dezvoltarea și promovarea relațiilor de cooperare transfrontalieră.„Proiectul are ca rezultat, printre altele, și niște materiale documentare extrem de utile care să-i ajute pe întreprinzătorii din România și Bulgaria să înțeleagă mai bine mecanismul de efectuare a exporturilor în terțe țări, să cunoască reglementările privind posibilitatea de a realiza exporturi în terțe țări, altele decât cele din Europa și să încerce să înțeleagă mai bine ce fel de produse și servicii sunt cerute pe acele piețe”, a subliniat directorul CCINA.Până în prezent, 80 de companii din România și Bulgaria au beneficiat de serviciile Centrelor BU.RO.COOP prin participarea la patru dintre cele mai importante târguri din Constanța și Bulgaria. În plus, peste 50 de companii au participat la cele două evenimente de parteneriat de afaceri din Dobrich și Constanța, agenda întâlnirilor fiind stabilită utilizând un software de matchmaking care a permis introdu-cerea firmelor participante și stabilirea de întâlniri.