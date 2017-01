Ce belele are mediul de afaceri pe cap, în 2012

Scumpirea carburanților, criza financiară prelungită din zona euro, schimbarea echipei guvernamentale de la Palatul Victoria și o iarnă cumplită au marcat debutul unui an extrem de dificil pentru economia românească.Direct sau indirect, toate afacerile au fost afectate într-o măsură mai mare sau mai mică de zăpezile abundente și temperaturile extrem de scăzute care au dus la blocarea căilor de transport rutiere, feroviare și fluviale, la întreruperea furnizării de apă, energie electrică și termică în unele localități. În ultima săptămână a lunii ianuarie și în prima jumătate a lunii februarie, s-au produs perturbări majore la nivelul producției, comerțului intern și extern, al transporturilor și serviciilor, cu pierderi de activitate și creșterea cheltuielilor neproductive. Ele se reflectă în scăderea cifrei de afaceri și a profitului pentru această perioadă. Ieri, din cauza deficitului de energie electrică din sistemul național, Transelectrica a fost nevoită să ia decizia de reducere a exporturilor de curent electric. Multe dintre firme s-au străduit să-și minimizeze cheltuielile cu forța de muncă în această perioadă „moartă”. Unele au redus săptămâna de lucru, altele și-au trimis lucrătorii în concediu de odihnă. Efectul acestor măsuri va fi resimțit de turismul intern și extern, în sezonul estival, prin scăderea numărului de turiști și a duratei sejurului. Iarna grea a adus cu sine riscul producerii unor inundații catastrofale. Totul depinde de evoluția temperaturilor în următoarele 30 - 60 de zile, de rapiditatea cu care se va topi zăpada, căzută în cantități uriașe. Autoritățile, agenții economici și populația vor trebui să urmărească prognozele meteo și să ia, din timp, măsuri de prevenire și diminuare a pagubelor. Din cauza majorării accizelor, a redevențelor, a iernii, dar și a evoluțiilor de pe piața internațională a carburanților, factura energetică a economiei a explodat în 2012. Drept urmare, vom asista la creșterea în lanț a prețurilor. Puseul inflaționist va afecta deopotrivă populația și agenții economici, întrucât puterea de cumpărare și consumul se vor diminua.Agricultura era, deja, în suferință din cauza secetei din 2011. Mari suprafețe de cultură, în special cele de rapiță, erau compromise chiar înainte de venirea gerurilor, care au precedat ninsorile. În continuare, dacă nu se vor produce inundații, cantitățile mari de zăpadă ar putea salva un an agricol care a debutat atât de prost.Criza lichidităților, creditele scumpe și blocajul financiar sunt alți trei dușmani de temut ai economiei. Foamea de bani este într-o continuă creștere și funcționarea unui segment tot mai mare al mediului de afaceri e afectată de lipsa capitalului de lucru.Anul electoral 2012 a debutat cu proteste de stradă, respingerea legii de comasare a alegerilor de către Curtea Constituțională și schimbarea guvernului. Confruntările politice acționează, de regulă, ca o frână în economie. Proiectele de investiții în infrastructură aflate în derulare încep să sufere. Pregătirea altor proiecte trenează. Pe zi ce trece, guvernanții sunt mai interesați de politică și voturi, decât de administrație. Încep să curgă pomenile electorale, astfel că bugetul central și cel local sunt puse sub presiune.