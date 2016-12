Reduceri la mașini!

Ce autoturisme executate silit putem cumpăra sub 3.000 de euro

A trecut și Black Friday, campania de reduceri de care s-au bucurat, ori nu, și constănțenii. Dacă ar fi să ne luăm după cifrele vânzărilor anunțate de lanțurile de retail electro - IT, cumpărători au fost mulți, dând la o parte toate controversele legate de valoarea discounturilor oferite. Acum, că tot suntem pe sfârșit de an, avem reduceri, semnificative pe alocuri, și în cazul autoturismelor, în special a celor executate silit. Băncile și firmele de leasing au tăiat între 17% și 50% din prețuri pentru a-și adapta oferta, au anunțat ieri reprezentanții celui mai important portal de executări silite, executări.com. "", a declarat Elena Puică, directorul comercial al portalului.Vestea bună pentru constănțenii care se gândesc să achiziționeze o mașină, dar nu dispun de foarte mulți bani, este aceea că potrivit datelor centralizate, băncile, agențiile fiscale, executorii judecătorești, lichidatorii și firmele de leasing au în portofoliu pentru începutul lunii decembrie sute de mașini executate silit, la prețuri situate sub 3.000 de euro. Potrivit sursei citate, chiar dacă sunt bunuri executate silit, mașinile se pot achiziționa și prin vânzare directă, fără să fie nevoie ca persoanele interesate să participe la o licitație publică, așadar nu este vorba despre o procedură greoaie.Oferta de mașini executate silit, la prețuri sub 3.000 de euro, cuprinde mărci precum Dacia (Logan și Solenza), Hyundai, Daewoo, Renault, Fiat, Peugeot, Opel, Seat, Mitsubishi sau Ford. Iată ce am putea cumpăra de pe raza județului Constanța, cu cel mult 3.000 de euro. De exemplu, un Opel Tigra din 2006 se vinde cu 2.300 de euro, iar un autovehicul Volkswagen Sharan, din 2005, sub 2.000 de euro.Mărind aria, un Ford Mondeo din 2004, cu aproape 85.000 de kilometri la bord, se vinde la prețul de 2.600 de euro, în timp ce un Mitsubishi Lancer din 2009 costă 3.000 de euro, iar un Peugeot 107 din 2008 este comercializat în schimbul a 2.980 de euro. În "oferta" de executări mai găsim și un Hyundai Accent din 2007 la prețul de 2.800 de euro, un Fiat Albea din 2008 la 2.200 de euro, o Dacia Logan din 2009 la 2.200 de euro, dar și multe alte mașini.