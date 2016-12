Ce au pus bancherii în Pomul de Crăciun

Dintre toți „pomii de Crăciun” ai economiei naționale, cei mai căutați sunt ai bancherilor. Iată-i! În vârful lor strălucesc stelele. Or fi ale spe-ranței și încrederii? La poale, sunt cadourile. Or fi cele așteptate de clienți? Ce se află în pachetele cu panglici colorate? Credite pentru investiții și export, pentru agricultură și locuințe? Dobânzi de numai 2 - 3%, în lei, și de 1%, în valută? Comisioane de creditare liliputane, de numai 0,5 -1%, pe total? Condiții de împrumut relaxate? Exact în urmă cu 10 ani - după un deceniu de „cutremure”, ce au purtat numele Bancorex, Albina, Columna, Bancoop, BIR sau BTR -, „Pomul de Crăciun” al bancherilor era poleit cu beteala echilibrului și stabilității sistemului financiar. În următorii cinci ani, de boom economic, „pomii de Crăciun” ai băncilor comerciale au fost, de la un an la altul, mai bogați. La Crăciunul din 2007, abia de mai rezistau sub povara creditelor cu buletinul. Au urmat anii de coșmar ai Marii Crize Economice, care ne-au ținut cu buzunarele goale și datori vânduți la bănci, de la Crăciunul din 2008 până la cel din 2012 și mai încoace. Vă mai amintiți ce „podoabe” agățaseră bancherii în „pomi”? Dobânzi de 25%, în lei, și 10 - 15% în valută, piramide de comisioane bancare, contracte cu „clauze otrăvite”, garanții de 150 - 200% pentru împrumuturi și puzderie de executări silite. Acum, în Ajunul Crăciunului, mor de curiozitate să aflu ce daruri ne-au pregătit bancherii. În „pomi”, pe post de globulețe, sunt agățate multe „chilipiruri”: unități de producție, hoteluri, pensiuni, blocuri de locuințe, vile, apartamente, spații comerciale și birouri, stații de carburanți, utilaje industriale, aparatură medicală, scule și dispozitive, mașini agricole, camioane, autoturisme. Provin din executările silite de peste an. În „pomul” BCR se află: un teren de 10.200 mp, în extravilanul Con-stanței - preț 210.937 lei; un teren agricol de 20.000 mp, la Săcele - preț 0 (zero) lei (!), un teren de 800 mp, în Tuzla - 50.771 lei; un teren de 22.844 mp, în Medgidia - 110.000 euro; un spațiu comercial, la Neptun - 310.000 euro; un stoc de 37,4 tone de polistiren expandat, la Lumina - 212.493 lei. În „pomul” Băncii Carpatica sunt expuse: un apartament cu două camere, la Constanța - 36.000 euro; un spațiu comercial P + 2E M, în Eforie Nord - 90.000 euro. În „pomul” Băncii Raiffeisen „strălucesc”: apartamente de 42 - 64 mp, la Constanța, cu prețuri între 6.500 euro și 29.400 euro; case la Constanța, de la 36.000 euro la 300.000 euro și multe altele. În 2013, cele 41 de bănci și sucursale ale băncilor străine, care activează pe piața financiară din România, și-au uitat misiunea: aceea de a pompa „sânge” în venele și arterele economiei, de a o finanța. În medie, 8 din 10 cereri de creditare au fost respinse. Acum în Ajunul Crăciunului, le cer un singur lucru bancherilor: „Aduceți-vă aminte că bunăstarea voas-tră depinde de a economiei reale! La anuŽ și la mulți ani!”