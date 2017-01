Ce au propus şi ce au primit sindicatele la întâlnirea cu şeful statului

Ce au propus și ce au primit sindicatele la întâlnirea cu șeful statului

Bogdan Hossu, liderul Confederației Naționale Sindicale „Cartel ALFA”, le-a transmis organizațiilor membre o notă informativă privind întâlnirea din data de 11 mai, dintre președintele României și confederațiile sindicale reprezentative. Referindu-se la măsurile grave anunțate (reducerea veniturilor salariale cu 25% în sistemul public, tăierea masivă a subvențiilor pentru agricultură, reducerea ajutoarelor sociale, reducerea cu 15% a pensiilor), sindicatele i-au reamintit șefului statului că ele afectează: 4,5 milioane salariați (prin înghețarea salariului minim la 600 lei), 1 milion de șomeri, 5,5 milioane de pensionari, 3 milioane de agricultori, la care se adaugă circa 6 milioane de copii, din familiile acestora. Într-un cuvânt, vor fi afectați circa 20 de milioane de cetățeni, pentru a fi protejați 2 milioane (cei cu venituri mari sau patronii), au spus sindicatele. Ele au propus următoarele măsuri alternative: - un sistem nou de impozitare a veniturilor, inclusiv pentru pensii, aplicat diferențiat (ceea ce înseamnă un aport în plus la buget de circa 350 milioane euro); - renunțarea la scăderea contribuției lucrătorilor cu 0,5% de la CAS și la transferarea ei către pilonul II al pensiilor (aport de circa 1 miliard euro. pe an) - măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale, prin creșterea salariului minim la 705 lei, controlul la recuperarea TVA, renunțarea la sistemele fiscale diferențiate (PFA și drepturi de autor); - analiza restructurării sistemului bugetar și eliminarea politizării funcțiilor de decizie; Președintele Traian Băsescu a propus crearea unui structuri de criză, formată din: guvern, patronate, sindicate, reprezentanții parlamentului și administrația prezidențială, care să analizeze soluțiile de rezolvare a problemelor actuale. El a acceptat propunerea privind contribuția la pilonul II de pensii și a spus că ar dori ca problema salariului minim să fie analizată de la 1 ianuarie 2011. Șeful statului a mai propus crearea de comisii paritare care să stabilească criteriile și modul de aplicare a acestora în cazul restructurării sectorului bugetar. În problema modificării legislației de impozitare pentru PFA, drepturi de autor etc., președintele dorește aplicarea tot de la 1 ianuarie 2011. Modificarea legislației privind evaziunea fiscală ar urma să se analizeze în următoarele 6 luni. Tot în acest interval va fi analizată modificarea Legii inspecției muncii. Președintele a mai fost de acord cu următoarele propuneri ale sindicatelor: să se discute reducerea fondului de salarii pe fiecare minister în parte; să se modifice legislația, astfel încât funcționarii publici în exercițiu să primească asistență juridică; liderii de sindicat să nu apară în legea ANI; titularizarea profesorilor să fie făcută pe județe.