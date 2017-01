Ce-au pierdut şi ce-au câştigat navigatorii români în 2014?

Ce-au pierdut și ce-au câștigat navigatorii români în 2014?

Anul 2014 a fost dificil pentru navigatorii români. Criza prelungită din shipping-ul mondial și concurența acerbă de pe piața locurilor de muncă au făcut ca numărul contractelor de îmbarcare să fie mai mic decât în 2013.„La Autoritatea Navală Română sunt înregistrate 31.000 de brevete și certificate de capacitate, dar după estimările noastre sunt activi 11.700 de navigatori. 8.350 sunt ofițeri, cu 120 mai puținii față de anul trecut. Efectivul nebrevetaților activi s-a diminuat cu 110, ajungând la 3.350 persoane. La aceste categorii se adaugă circa 3.000 - 4.000 de ofițeri și 1.000 de nebrevetați care reușesc să obțină un contract de îmbarcare o dată la doi ani, precum și între 12.000 și 15.000 de auxiliari.Pe mare, de Crăciun și Anul Nou vor fi 5.500 de ofițeri și nebrevetați și 5.000 de auxiliari” - a declarat Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, cu prilejul serbării Pomului de Crăciun, organizată la SeamenŽs Club, pentru puii „lupilor de mare”.Gradul de sindicalizare în rândul marinarilor români a crescut cu 1%, în 2014, ajungând la 41%. Cu cei 4.801 membri, SLN este una dintre cele mai puternice organizații de profil, din bazinul Mării Negre.„Am reușit să câștigăm încrederea oamenilor oferindu-le servicii mai bune, apărându-le drepturile, lărgind baza de negociere a contractelor colective prin atragerea de noi armatori, care să folosească serviciile navigatorilor români, sub contracte SLN și ITF” - a precizat liderul SLN.În 2014, sindicatul a rezolvat situațiile de criză de pe 11 nave aflate în lichidare, 75 de navigatori reușind să ajungă acasă cu toate drepturile achitate la zi. Pentru cazuri de neplată a salariilor, au solicitat sprijinul sindicatului 18 nave armate total sau parțial cu navigatori români și, individual, 123 de marinari. SLN și Inspectoratul ITF România au recuperat drepturi salariale totalizând 1.750.000 dolari, din care: 230.000 de dolari pentru navigatorii români și 1.520.000 de dolari pentru navigatorii străini.În acest an, un navigator roman a fost răpit de pirații din estul Africii, dar după trei săptămâni a fost eliberat, starea lui de sănătate fiind bună. Au fost înregistrate 9 cazuri de îmbolnăvire și accidente în rândul navigatorilor și 3 cazuri de decese - dispariții.„În 2014, am implementat pachetele de servicii privind cardul de membru, informarea digitală, buletinele periodice, publicațiile SLN pentru navigatori. Procesul va continua în 2015.Am încheiat și reînnoit parteneriatele cu sindicatele reprezentative din țările armatorilor. Acțiune va continua în anul ce vine, pentru a crește standardul de reprezentare a navigatorilor români, gradul de sindicalizare și de protecție a acestora. Vom organiza inspecții în cadrul campaniilor ITF regionale și vom milita pentru implementarea directivelor europene privind standardele de munca la bordul navelor, precum și pentru ratificarea MLC 2006. În ciuda lipsei unui răspuns concret din partea comunității maritime, SLN va înființa Fundația „Cadetul român” pentru a ajuta absolvenții învățământului superior să ajungă pe mare” - a declarat Adrian Mihălcioiu.La festivitate au participat, de asemenea, vicepreședintele Costică Stici, secretarul general Aurel Stoica și fostul vicepreședinte al SLN, Vlad Cristache.