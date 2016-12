Ce aşteaptă shipping-ul românesc de la ministrul Transporturilor, Dan Şova

După adoptarea „Declarației de la Atena“

Ce așteaptă shipping-ul românesc de la ministrul Transporturilor, Dan Șova

Știți cât datorează Uniunea Europeană shipping-ului și marinarilor? Contribuția lor la economia comunitară este de 500 miliarde euro pe an.75% din comerțul extern al UE și 35% din cel intern se derulează pe mare. De marinari depind asigurarea materiei prime și a resurselor energetice necesare vieții economice și sociale, securitatea Uniunii Europene.Denumit și „economia albastră”, trans-portul maritim și-a pus amprenta pe calitatea vieții în comunitatea europeană, furnizând 5,4 milioane de locuri de muncă.Shipping-ul este una dintre cele mai dinamice industrii ale UE, dar, pe de altă parte, se confruntă cu ferocea concurență a țărilor terțe. De aceea, trebuie acordată o atenție specială viitorului său, dezvoltării în acord cu evoluția piețelor, dar și cu exi-gențele tot mai mari privind mediul.Acestea sunt doar câteva dintre motivele pentru care Uniunea Europeană este extrem de atentă la competența, condițiile de muncă și drepturile navigatorilor, cerând statelor membre să se conformeze prevederilor Convenției internaționale privind viața pe mare (MLC - 2006) și Convenției internaționale privind standardele de pregătire, certificare și veghe pentru navigatori (STCW).Aceste probleme și multe altele au fost discutate în cadrul reuniunii din 7 mai 2014, de la Atena, a miniștrilor Transporturilor din UE, desfășurată sub președinția lui Miltiadis Varvitsiotis, ministrul grec al Navigației și afacerilor maritime. România a fost reprezentată de ministrul Dan Șova.Întâlnirea s-a încheiat prin adoptarea unei declarații care cuprinde strategia revizuită a UE privind transportul maritim pe termen mediu. Iată câteva dintre principalele direcții de acțiune:- deschiderea mai largă a piețelor și liberalizarea comerțului în domeniul serviciilor maritime, prin acorduri economice între statele comunitare;- creșterea numărului locurilor de muncă în sectorul maritim și a mobilității forței de muncă între on-shore și off-shore;- implementarea MLC-2006, aplicarea prevederilor privind condițiile de muncă și viață ale navigatorilor, crearea cadrului pentru asigurarea tratamentului corect al naviga-torilor, inclusiv în caz de accidente navale;- adoptarea unor măsuri concrete pentru creșterea atractivității carierei de navigator, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, cu implicarea organizațiilor din economie și învățământul de profil;- creșterea securității navelor și a vieții pe mare;- promovarea unui shipping performant, sigur și prietenos față de mediu, în paralel cu susținerea competiției corecte;- creșterea eforturilor de combatere a pirateriei, atacurilor armate și acțiunilor teroriste împotriva navelor și instalațiilor off-shore, realizarea unei strategii de securitate maritimă a Uniunii Europene;- dezvoltarea transportului maritim pe distanțe scurte ca alternativă la cel rutier;- crearea infrastructurii adecvate în porturile europene, pentru a permite alimentarea navelor cu surse de energie alternative, în particular cu gaze naturale lichefiate;- menținerea poziției Uniunii Europene de lider mondial în domeniul cercetării și inovării din shipping.Ce concluzii ar trebui să tragă ministrul Transporturilor, Dan Șova, după reuniunea de la Atena și ce ar trebui să facă pentru a pune în practică rezoluția pe care tocmai și-a pus semnătura? În primul rând, că are obligația să acționeze cât mai repede cu putință pentru ratificarea MLC-2006 de către statul român. Îi aducem la cunoștință ministrului Transporturilor că, prin neimplementarea acesteia în legislația națională, sunt prejudiciate nu doar interesele celor peste 30.000 de navigatori români, ci ale tuturor celor 5,4 milioane de lucrători din shipping-ul european. Astăzi, în porturile Constanța, Midia și Mangalia, își fac veacul o mulțime de nave pe care se practică munca la negru și gri, care fac dumping social, în dauna flotei UE și a marinarilor comunitari. Ele sunt favorizate de faptul că inspectorii de Port State Control nu au nicio obligație legală să urmărească respectarea prevederilor MLC-2006 la bordul lor.În al doilea rând, ministrul Transporturilor ar trebui să sprijine propunerile primite din partea comunității shipping-ului românesc, în frunte cu Sindicatul Liber al Navigatorilor, pentru înființarea Fundației „Cadetul român” și soluționarea crizei locurilor de practică pentru cadeți. Mii de tineri absolvenți ai Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și Universității Maritime din Constanța sunt împiedicați să obțină brevetul de ofițer și să se îmbarce, pentru că nu au unde să își facă stagiul de practică.În alt treilea rând, ministrul Dan Șova trebuie să pună capăt instabilității de la „cârma” Autorității Navale Române. Strategia maritimă a UE nu poate fi implementată de țara noastră când sistemul de conducere al acestei instituții este afectat de incertitudine și provizorat.