Ce a pregătit Maritimo pentru acest week-end

Dansul, indiferent că îl vedeți în filme sau în concursuri televizate, este o încântare, un regal în care mișcarea, combinată cu muzica și costumele, oferă un spectacol minunat, întotdeauna privit cu zâmbetul pe buze.Maritimo Shopping Center a pregătit pentru sâmbătă, 22 martie, începând cu ora 17.00, la Intrarea 2 (culoarul către Auchan), un adevărat spectacol cu câteva sute de dansatori. De toate vârstele, artiștii aparțin unora dintre cele mai cunoscute școli constănțene de dans. În cadrul acestui super-show, fiecare școală de dans își va prezenta stilurile.Cele 13 școli care pot fi urmărite în acest spectacol sunt: Club Dino, Dance to the Beat, Club Miraj, Ansamblul folcloric Dobrogea, Liceul cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța, X`s Crew, Studio Balet Melinda și Asociația culturală „Atitudinea”, Forever Dance, Diamonds Dance Club, Club „Black Sea”, Club „Amicii”, Pro Dance și Joy to Dance.Cunoscutul Mihai Petre este cel care va arăta fanilor și micilor dansatori câteva dintre mișcările care l-au făcut celebru!