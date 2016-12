Ce a însemnat minivacanţa de 1 Mai şi Paşte pentru litoral

Ce a însemnat minivacanța de 1 Mai și Paște pentru litoral

Anul acesta 1 Mai și Paștele s-au „legat” cum nu se putea mai bine pentru comercianții constănțeni (indiferent că vorbim despre simplii vânzători de carne de miel sau de marile lanțuri de super și hipermar-keturi), dar și pentru operatorii din turism. Cele șase zile libere, chiar șapte pentru unii, n-au făcut decât să scoată mai mulți bani din buzunarele turiștilor și constăn-țenilor.Litoralul a avut un start de sezon cum nu se putea mai bun. Minivacanța de 1 Mai și Paște a dublat aproape numărul turiștilor care au ajuns pe litoral (comparativ cu anii trecuți) și, implicit, și veniturile operatorilor din turism și nu numai. Mulți dintre ei nu au petrecut și Paștele la malul mării, dar zilele în plus libere au contribuit din plin la creșterea numărului românilor care s-au încumetat să plece la drum de 1 Mai, dar și a constănțenilor care au avut astfel posibilitatea să organizeze alături de cei dragi mai multe ieșiri la picnic, la plajă sau în cluburi. Un factor extrem de important a fost însă vremea, perfectă inclusiv pentru cei care au vrut și un bronz de invidiat.Potrivit datelor Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), în primele trei nopți ale minivacanței, în unitățile de cazare clasificate de pe litoralul românesc s-au cazat circa 27.500 de români, cu 10% mai mulți față de anul 2012, însă, pe lângă aceștia, se aproximează că peste 10.000 de turiști au înnoptat în unități neclasificate.Făcând referire strict la bani, minivacanța a umplut conturile afaceriștilor de la malul mării. Chiar dacă este foarte greu să înaintăm o cifră exactă în acest sens, totuși se apreciază că peste șase milioane de euro au cheltuit românii pe mâncare și distracție, iar alte patru milioane au intrat în buzunarele patronilor de hoteluri. Chiar dacă par sume fabuloase, totuși ar trebui să ținem cont că, an de an, mai ales dacă și vremea este una frumoasă, polul distracției se mută din marile orașe ale țării în cluburile de fițe de pe litoral, acolo unde rămân foarte mulți bani, având în vedere că o sticlă de băutură ceva mai pretențioasă, dar nu scumpă, a sărit bine de 500 de lei. Cât de aglomerate au fost cluburile ne-am putut da seama și după cozile infernale de mașini din Mamaia. Cel puțin pe 1, 2, 3 și 4 mai, seara, s-a mers cu viteza melcului, iar locuri de parcare cu greu s-au găsit.Cât despre constănțeni și ceilalți români care au optat pentru Bulgaria, cifrele sunt contradictorii. Chiar dacă la vamă a fost puzderie de mașini în week-endul care tocmai a trecut, FPTS spune că doar aproximativ 3.000 de români au mers să facă o vacanță acolo, și nu 15.000, așa cum se estima înainte de aceste sărbători.