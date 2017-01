Ce a făcut CERONAV cu banii marinarilor

Singura instituție publică din țara noastră care trăiește exclusiv din banii marinarilor este Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV. Remarcabil este faptul că aceasta și-a înțeles dependența și datoria față de ei, asigurându-le pregă-tirea la nivelul standardelor internaționale. De aceea navigatorii români au reușit să își câștige propriul loc în shipping-ul mondial, după dispariția flotei naționale, de aceea navigatorii români reușesc să se mențină pe piața internațională, în condițiile în care sunt concurați de marinarii ieftini din Asia și fostele republici sovietice.În ultimii trei ani, sub conducerea actualei echipe manageriale, au avut loc transformări de esență în existența instituției. Veniturile au crescut an de an, într-un ritm impresionant. În primele nouă luni din 2014, încasările au fost de 26,661 milioane lei, cu 17% mai mari față de cele realizate în aceeași perioadă din 2013 și cu 26% mai mari față de 2012. Evoluția numărului cursanților a fost, la rândul ei, spectaculoasă (sunt comparate rezultatele din primele nouă luni): 2012 - 36.636 cursanți; 2013 - 36.734 cursanți; 2014 - 43.315 cursanți. Se estimează că până la finele acestui an se vor înregistra 60.000 de cursanți, iar în 2015 se va ajunge la 100.000 de cursanți.Echipa condusă de directorul general Ovidiu Cupșa a reușit să conecteze CERONAV la piața internațională, să-l transforme într-un centru internațional de pregătire și să mențină calitatea cursurilor la nivelul standardelor internaționale. „80% dintre cursuri sunt destinate perso-nalului navigant maritim - a declarat Ovidiu Cupșa, la conferința de bilanț, organizată vineri, 24 octombrie 2014. În prezent, în România există 30.000 de navigatori în registrul matricol, din care până la 18.000 sunt ofițeri îmbarcați pe nave străine, la care se adaugă nebrevetații și personalul auxiliar. Țara noastră se numără printre primii zece furnizori de ofițeri de marină ai flotei mondiale. CERONAV, alături de instituțiile de învățământ superior și Autoritatea Navală Română, au misiunea de a apăra această poziție de piață. Am devenit centrul de pregătire din Europa cu cea mai mare ofertă. Până la sfârșitul anului 2015, vom introduce noi cursuri, astfel încât vom putea furniza cam tot ce există pe piața mondială în acest domeniu. În al doilea rând, vrem să consolidăm poziția noastră de lider în pregătirea personalului navigant de pe apele interioare ale Europei. Astăzi, mare parte dintre cei 10.000 de navigatori fluviali români sunt angajați în flotele Germaniei și Franței. Participăm la elaborarea politicilor și standardelor europene din domeniu și am obținut vicepreședinția organizației europene EDINA. Dezvoltăm centrul CERONAV de la Galați. România și Olanda vor fi primele două țări care vor furniza cursuri la standarde europene, pentru navigația pe apele interioare. În al treilea rând, am dezvoltat cursurile pentru platformele petroliere. În decurs de doi ani, am pregătit peste 1.500 de cursanți. Anul viitor vom organiza conferința mondială a OPITO, aceasta fiind organizația internațională care acreditează centrele de pregătire din domeniul off-shore. Este o recunoaștere internațională pentru CERONAV, care a intrat pe această piață doar de doi ani.”CERONAV are un program de investiții ambițios pentru următorii trei ani, a precizat directorul comercial Dan Pisică. La baza de instruire de pe malul lacului Siutghiol, vor fi construite: un poligon de antrenamente privind mijloacele de salvare pe mare (valoare estimată - 495.000 lei); o parcare cu 60 de locuri (valoare 1.345.000 lei); un campus modern, cu spații de cazare pentru cursanți, săli de cursuri, o sală de conferințe și un nou bazin de antrenamente (5.000.000 euro). Va fi finalizat centrul de pregătire de la Galați (2.623.000 lei) și vor fi achiziționate simulatoare noi (simulator mașină Trans TECHSIM 5000 - 1.507.000 lei; extindere simulator tancuri Kongsberg - 167.000 lei; simulator GMDSS; simulator NTPRO 5000; simulator de înaltă tensiune). Investițiile vor fi realizate din fonduri proprii.Proiectele europene în care este angajat CERONAV au fost prezentate de Ciprian Plăcintă - director dezvoltare, iar despre noile cursuri introduse în oferta instituției a vorbit directorul general adjunct Emil Luca. Asupra acestor subiecte vom reveni în ediția viitoare a ziarului.