CCINA organizează curs de formare pentru auditori interni

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA) organizează, în perioada 27 - 30 septembrie, „Curs de formare auditori interni ai sistemului de management integrat” (Calitate - Mediu - Sănătate și Securitate ocupațională).Cursul, desfășurat zilnic, între orele 9.00 - 18.00, urmărește înțelegerea cerințelor fiecăruia dintre cele trei standarde de referință ISO9001, ISO140001 și OHSAS 180001, luate în considerare la implementarea sistemului de manage-ment integrat, din perspectiva celor care evaluează sistemul, dar și cunoașterea și înțelegerea terminologiei specifice auditului sistemelor de management și cunoașterea principiilor și obiectivelor auditului și a tehnicilor utilizate în procesul de audit.Taxa de participare la curs este de 410 euro, plus TVA, pentru firmele nemembre ale CCINA, respectiv 395 euro, plus TVA, pentru firmele membre ale CCINA.Evaluarea cursanților are două componente: evaluarea continuă pe durata cursului, pe baza exercițiilor individuale, de grup, cât și evaluare finală, pe bază de test scris.