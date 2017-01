CCINA lansează proiectul SPRINT

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, împreună cu Fundația Școala Română de Afaceri - filiala Constanța, Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor Procivitas și Groove Hour lansează proiectul „SPRINT - SPRijin INTegrat pentru ocuparea non agricolă a forței de muncă din Zona Rurală Metropolitană Constanța“. Evenimentul are loc miercuri, începând cu ora 12.00.Proiectul are ca obiectiv îmbunătățirea calității resurselor umane din mediul rural al Zonei Metropolitane Constanța, în vederea facilitării accesului la ocuparea non-agricolă, cu precădere în turism și servicii conexe acestuia, în corelare cu cerințele pieței muncii locale și regionale, precum și asigurarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale, creșterea potențialului de creare de locuri de muncă și a noi forme de ocupare în domenii non-agricole. Obiectivul va putea fi atins prin acțiuni de promovare a antreprenoriatului și prin dezvoltare de servicii de sprijin pentru inițiere de afaceri și activități independente.