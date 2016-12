Câţi români plătesc taxe şi impozite de bună voie?

Câți români plătesc taxe și impozite de bună voie?

Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale a ajuns la 83,68%, în primele nouă luni ale anului 2014, a anunțat ANAF. Acest indicator este calculat ca raport între ceea ce încasează Fiscul de la agenții economici, din obligații curente, pe de o parte, și sumele declarate de aceștia, în perioada de referință.Ideea că ar exista un comportament de conformare voluntară la plata impozitelor și taxelor nu are niciun fundament științific. A acționa voluntar însemnă a acționa de bună voie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni, în mod conștient.Stimați cititori, bag mâna în foc că nu a existat, nu există și nu va exista pe planeta noastră vreun individ care să plătească, din proprie voință, dări către stat. Dacă n-ar exista legea fiscală, mecanismele de control și sancțiunile, visteria statului ar fi goală. Dintotdeauna, oamenii și-au achitat obligațiile fiscale de frica pedepselor. Nimeni nu a cerut să fie declarat contribuabil. Acest statut, care în țări precum România presupune doar obligații, nu și drepturi, este impus prin forță, nicidecum asumat. De aceea, contribuabilul poate fi definit ca fiind persoana fizică sau juridică care achită taxe și impozite sub amenințarea sancțiunii. În concluzie, indicatorul la care face referire ANAF este mai curând o măsură a fricii de pedepsele fiscale. Faptul că 83,68% dintre obligațiile declarate au fost achitate nu înseamnă mare lucru. Acest indice nu ne spune câți contribuabili s-au sustras de la obligația declarării obligațiilor și nici dacă sumele declarate sunt corect calculate. Există alți indicatori relevanți privind starea unui sistem fiscal. Numărul contribuabililor care își declară obligațiile fiscale și sumele declarate sunt cei mai relevanți. Cu cât aceștia au valori mai mari, cu atât sistemul fiscal este mai suportabil pentru un număr mai mare de contribuabili. Înseamnă că nivelul taxelor și impozitelor este suficient de mic pentru a-i determina pe cât mai mulți contribuabili să prefere să le achite, decât să fie sancționați. În schimb, scăderea numărului celor ce își declară dările, precum și a sumelor declarate arată că fiscalitatea este atât de împovărătoare, încât reușește să atenueze frica de sancțiune. Dimpotrivă, contribuabilii sunt stimulați să caute metode de evaziune.Potrivit ANAF, în primele 9 luni ale anului 2014, gradul de depunere „voluntară” a declarațiilor fiscale a fost de 93,88%, altfel spus: doar 6,19% dintre contribuabili nu și-au declarat veniturile. Am mari îndoieli că lucrurile stau chiar așa, că indicatorul este calculat corect, câtă vreme ANAF nu precizează care este numărul contribuabililor care ar fi trebuit să își declare contribuțiile.