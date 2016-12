Câţi cai putere încap în 200 de maşini?

A V-a ediție a "Salonului Auto Maritimo"

Câți cai putere încap în 200 de mașini?

Ştire online publicată Vineri, 02 Septembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul Comercial Maritimo Shopping Center așteaptă pasionații de cai putere la ediția a cincea a tradiționalului „Salon Auto Maritimo” ce se va desfășura în perioada 2-4 septembrie.Ca în fiecare an, Maritimo Shopping Center pregătește, împreună cu cei mai renumiți și activi dealeri auto din România, surprize de proporții pentru vizitatorii salonului.În acest an și-au anunțat participarea Autocomo, Avia Motors, Bavaria Motors, Darius Motors, Exclusiv Auto, Expocar, Motorex, Motor Expert, Rent Car Service și Țiriac Auto.Numai anul trecut zeci de mii de constănțeni și turiști au vizitat standurile expozanților care și-au întâmpinat oaspeții cu o mare de autovehicule expuse și oferte speciale. Din cele 250 de mașini prezentate în 2015, multe dintre ele în premieră, câteva au reușit însă să fie sub lumina reflectoarelor: Jaguarul F-Type Coupe de la standul Exclusiv Auto, limuzina de 200.000 euro S 500 Maybach, preferata vedetelor internaționale și șefilor de stat, de la standul Țiriac Auto, și noile modele nemțești de la BMW, Audi și Volkswagen.Printre vedetele care au promovat mașinile expuse la standurile dealerilor auto în primele ediții ale acestui eveniment s-au numărat Corina Bud, Antonia, Pavel Bartoș, Speak One și realizatoarea TV Ilinca Vandici.Toți iubitorii bijuteriilor pe patru roți sunt așteptați la „Salonul auto Maritimo” 2016 începând cu data de 2 și până pe 4 septembrie, în parcarea exterioară a centrului comer- cial Maritimo.