Câţi bani primesc, pentru anul acesta, crescătorii constănţeni de animale

Câți bani primesc, pentru anul acesta, crescătorii constănțeni de animale

Crescătorii de oi și capre din județul Constanța ar urma să primească, pentru cererile depuse în anul 2013, aproximativ 40 de lei pentru fiecare animal, sumă la care se mai adaugă 4,5 euro în cazul crescătorilor din zonele defavorizate (39 de localități din județ).Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a întocmit un proiect de hotărâre privind fondurile alocate în acest an crescătorilor de ovine și caprine, sub forma plăților naționale complementare. Suma totală este de aproape 349 milioane lei. „Se aprobă valoarea totală pentru plățile naționale directe complementare în sectorul zootehnic la specia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2013, denumite în continuare prime, în limita sumei de 348.610.170 lei, care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2014”, se arată în proiectul de act normativ.Prima se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscriși în evidența agenției cu cod unic de identificare, pentru femele ovine și/sau femele caprine identificate conform legislației în domeniu.Pentru a primi plata pe cap de animal, beneficiarii trebuie să dețină un efectiv în exploatație de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, iar efectivul pentru care se solicită prima trebui să fie înscris în Registrul Național al Exploatațiilor la data solicitării primei.