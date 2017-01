Câte parale fac sindicatele din România?

Forța mișcării sindicale este dată de numărul de membri și de resursele financiare. Solidaritatea costă. Înființarea și înregistrarea structurilor sin-dicale în Justiție, funcționarea organelor de condu-cere, acțiunile de protest, ajutoarele pentru sindicaliștii aflați în impas - toate se fac cu bani.Principala sursă de venituri a sindicatelor, federațiilor și confederațiilor o reprezintă cotizațiile. Cu cât o structură are mai mulți membri, cu atât are o forță financiară mai mare.Care este forța numerică și financiară a mișcării sindicale, la această oră? Din numeroase motive, pe care nu e cazul să le discutăm acum, organismele sindicale preferă să nu dezvăluie numărul real de membri, dar mai ales pe al celor care mai plătesc cotizațiile. Lipsa de transparență în această chestiune este o problemă veche, de un sfert de secol.Pe site-urile oficiale ale unora dintre marile confederații sunt publicate informații privind efectivele lor, date care nu au mai fost actualizate de ani și ani. Iată, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA” susține că reprezintă interesele a 1.000.000 de membri, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția raportează peste 800.000 de membri, iar Blocul Național Sindical, aproximativ 320.000 de membri. Site-ul Confederației Sindicale Naționale „Meridian” trece sub tăcere acest amănunt, iar cel al Confederației Sindicatelor Democratice din România este nefuncțional.Să ne mulțumim cu datele pe care le avem. Dacă ar fi să le dăm crezare, rezultă că numărul total al sindicaliștilor din România este mai mare de 2.120.000. Raportat la efectivul celor 4.442.900 de salariați aflați în evidențele Ministerului Muncii, în iulie 2014, rezultă un grad de sindicalizare al lucrătorilor români de peste 47,71%. Este foarte puțin probabil ca acesta să se apropie cât de cât de realitate, întrucât depășește cu mult media țărilor din Uniunea Europeană. Cele mai multe dintre ele au un grad de sindicalizare sub 30%. Datele privind numărul membrilor sunt irelevante în privința forței mișcării sindicale din România. Mai utile sunt raportările financiare. Potrivit informațiilor publicate de Ministerul de Finanțe, CNSLR - Frăția a încheiat anul 2013 cu venituri totale de 22.085.726 lei. La mare distanță, se situează BNS, cu 10.109.640 lei. Urmează „Cartel ALFA” - 6.886.354 lei (bilanțul este din 2012), CSN „Meridian” - 7.553.712 lei și CSDR - 2.699.255 lei. Confederațiile cele mai active, cele mai vizibile au avut cheltuieli mai mari decât veniturile. „Cartel ALFA” a raportat un deficit uriaș, de 5.567.809 lei, în 2012 (lipsesc datele pentru 2013), iar BNS -1.411.615 lei. Celelalte confederații, au încheiat anul cu excedent: Frăția - 1.377.218 lei, CSDR - 739.091 lei, „Meridian” - 233.777 lei.În județul Constanța, principalele structuri sindicale au înregistrat, în ordine următoarele venituri: Filiala Județeană „Cartel ALFA” - 99.307 lei, Uniunea Județean CNSLR Frăția - 79.513 lei, Uniunea Județeană a Sindicatelor De-mocratice - 38.923 lei, Federația Națională a Sindicatelor Portuare - 30.2411 lei.Cu excepția Federației Naționale a Sin-dicatelor Portuare, care a înregistrat un deficit de 6.534 lei, celelalte structuri sindicale din județul Constanța au raportat excedente financiare: Filiala Județeană „Cartel ALFA” - 5.272 lei, Uniunea Județeană CNSLR Frăția - 367 lei, Uniunea Județeană a Sindicatelor Democratice - 5.329 lei. Forța financiară totală a celor cinci mari confederații sindicale este de 49.334.687 lei anual. La ea trebuie adăugate resursele sutelor de federații, uniuni județene și sindicate. Cât de eficient a fost folosită această forță, cu ce rezultate? S-au obținut legi și contracte mai bune pentru lucrătorii români? Dumneavoastră, stimați cititori, ce părere aveți?