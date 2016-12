Câte maşini noi şi second hand înmatriculează românii

Câte mașini noi și second hand înmatriculează românii

Numărul de mașini second-hand din import înmatriculate în România, în primul trimestru al anului, a ajuns la 54.592 de unități, în timp ce pe segmentul mașinilor noi datele consemnează 14.433 de unități înmatriculate, relevă datele Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). În intervalul ianuarie - martie 2015, au fost înmatriculate, în România, 69.025 de autovehicule, dintre care cea mai mare pondere (54.592 unități) au avut-o vehiculele second hand din import. În plus, tot în perioada analizată, au fost consemnate 54.847 de reînmatriculări, adică tranzacții cu mașini rulate pe plan intern. În acest context, tranzacțiile cu mașini noi, dar și cele reînmatriculate, au cunoscut creșteri de 8% pe fiecare segment. Peste trei sferturi dintre autoturismele la mâna a doua au peste opt ani vechime, iar raportul dintre mașinile second hand din import și cele noi a crescut, în primele trei luni față de 2014. Specialiștii anticipează că piața mașinilor noi are mari șanse să avanseze cu 10-15% în acest an, ajutată de programele Rabla și Prima Mașină, în timp ce în cazul second-hand prognozele sunt greu de realizat având doar datele din primul trimestru, dar nu se așteaptă la evoluții spectaculoase.