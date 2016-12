Catastrofa Bulgaria şi politicile navale din Răsărit

2

Nave

Bravo ziarule. Asta da articol. Adevarat 100%. Au fost o societate de inconstienti. Nu numai Calarasi dar multe nave ar fi stat acasa daca nu aveau actele in ordine, dar...banul e mai bun decit orice si gaseste dezlegare la tot, mai ales la defunctul RNR carer si azi mai exista in cadrul ANR. Dar ce credeati, ca s-a desfiintat ca flota? Nuuuu.... Este pe felie in cadrul ANR. Chit ca nu au habar de ce exista, ca la navele alea 5 care mai sunt cu pavilion romanesc sau la navele fluviale este acelasi mod de inspectie ca acu 30 de ani, dar ei exista. Ia sa continuati ancheta sa vedeti pe cine descoperiti ca se afla sef de birou? Si daca ii puneti o intrebare elementara concreta despre orice subiect- cazarea echipajului - locurile de servit masa (ca sa vorbesc de lucruri banale) habar nu are sa va raspunda....ce sa mai zic. Oricum , bravo autorului.