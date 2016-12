Cât te costă terenul pentru o casă de vacanţă, aproape de mare

Cât te costă terenul pentru o casă de vacanță, aproape de mare

Prețurile terenurilor din județul Constanța au intrat și ele destul de mult la apă în ultimii ani. Totuși, în special loturile disponibile în Mamaia, dar și în celelalte stațiuni din sudul litoralului, nu sunt nici la această oră chiar pe buzunarul oricui. Scăderile semnificative, acolo unde chiar au fost, n-au făcut decât să aducă aceste prețuri la un nivel ceva mai realist, și nu neapărat accesibil. Așa se face că cei care vor să-și achiziționeze un teren ceva mai aproape de mare, fie ei constănțeni sau nu, pentru a-și construi o casă, trebuie să-și facă bine socotelile.Prețurile pentru multe terenuri care sunt scoase la această oră la vânzare în centrul stațiunii Mamaia nu coboară mult sub 1.000 de euro/mp. Prețuri spre 400 de euro pe metrul pătrat avem doar la terenurile din zona hotelurilor Doina sau Parc. De exemplu, în zona Aqua Magic, pentru un teren de nici 330 de metri pătrați proprietarul cere 300.000 de euro. Cumpărătorul și-ar putea construi acolo o casă care să aibă vedere totală la mare.Prețuri cu o idee mai mici, însă și acolo mult peste medie, sunt în zona Pescărie, destul de aproape totuși de intrarea în stațiunea Mamaia. Proprietarii vor aproximativ 800 de euro / metru pătrat.Revenind la Mamaia, în principiu cu cât înaintăm mai mult spre nordul stațiunii, cu atât prețurile scad. De exemplu, lângă plaja Kazeboo, metrul pătrat costă în jur de 130 de euro. Mai exact, un teren de 600 de metri pătrați, în prima poziție la mare, este scos la vânzare cu 78.000 de euro.Prețurile depind însă de la proprietar la proprietar, de cât de grăbit este fiecare să scape de terenuri. Tot în Mamaia Nord, 800 de metri pătrați (al doilea lot la mare, așadar numai bun pentru o casă de vacanță), cu utilitățile necesare, costă 88.000 de euro, așadar 110 euro/metru pătrat.Pretenții mari și în sudNici sudul litoralului nu se lasă mai prejos când vine vorba despre prețuri. Acestea rămân destul de mari și în Eforie Nord, în special pentru terenurile care sunt aproape de mare. În zona Steaua de Mare, metrul pătrat poate depăși, în unele cazuri, chiar și 200 de euro, dar vorbim despre suprafețe mai mari, așadar proprietarii mizează pe faptul că pot atrage investitori care să înalțe un hotel sau o pensiune. În rest, cu mici excepții, pentru un metru pătrat de teren în Eforie Nord, cât de cât aproape de mare, nu se cere mai mult de 50 de euro.Cele mai scumpe terenuri din Mangalia, majoritatea poziționate cum nu se poate mai bine - aproape de mare - ajung și ele la 150 de euro pe metrul pătrat. Prețurile scad însă cu cât te îndepărtezi de apă.Vama Veche, stațiunea atât de iubită de persoanele ceva mai… boeme, nu este nici ea prea ieftină, la capitolul terenuri. Un teren de 500 de metri pătrați, la intrarea în Vamă, pe faleză, foarte aproape de mare, se vinde cu 50.000 de euro. Așadar, acești 100 de euro pe metru pătrat nu așează zona chiar printre cele mai accesibile. Totuși, cumpărătorii care vor să facă un compromis pot achita și 15 euro pe metrul pătrat, însă asta ar însemna să-și ridice casa de vacanță la o distanță ceva mai mare de plajă.Interes mare pentru Mamaia NordManagerul All Imobiliare, Marius Coman, a precizat că la această oră bătaia cea mai mare se poartă pe Mamaia și pe Mamaia Nord, însă cele mai multe tranzacții sunt în cea de-a doua zonă, asta datorită prețurilor. Potrivit acestuia, în Mamaia Nord găsim pe malul mării și terenuri care costă sub 100 de euro pe metrul pătrat, prețuri care, într-un fel, nu se justifică, avându-le în vedere pe cele din Mamaia, de 500 - 1000 de euro pe metru pătrat: „Prețurile din Mamaia Nord într-un fel nu se justifică, uitându-ne la cele din Mamaia sau, poate mai bine spus, cele din Mamaia sunt prea mari. Avantajul crizei e că prețurile s-au mai așezat, dar încă nu sunt accesibile. Mamaia Nord se vinde foarte bine datorită prețurilor. Și pentru Mamaia există interes, dar se tranzacționează puțin”.