Cât te costă să devii broker

Dacă ești întreprinzător și îți place să lucrezi cu oamenii, trebuie să ai în vedere meseria de broker. Primul pas este urmarea cursului de agent de servicii de investiții financiare, ce durează cinci zile (șase ore pe zi). Acesta este organizat de una din următoarele instituții: Asociația Brokerilor, Bursa Monetar - Financiară și de Mărfuri Sibiu, Centrul de pregătire Millenium, Institutul Bancar Român sau Bursa de Valori București. Cursul îl poți urma fără să fii angajat la o societate de servicii de investiții financiare. Nu este nevoie să urmezi o anumită facultate pentru a deveni broker (studiile minime cerute sunt cele medii), însă studiile economice reprezintă de obicei un avantaj. Taxa de participare este de în jur de 700 lei de persoană cu TVA și include participarea, taxa de examinare și suportul de curs. Urmează susținerea examenului de ASIF de două ore și promovarea acestuia. Mai departe nu strică o pregătire prealabilă: deschiderea un cont de investiții personal pentru a căpăta experiență practică, citirea presei financiare, elaborarea de studii despre piața de capital. Dacă te consideri pregătit, ia legătura cu societățile de servicii de investiții financiare pentru a întreba despre job-uri disponibile. Cursurile de agent de bursă (persoanele care realizează efectiv tranzacții la bursa) pot fi urmate numai dacă ești angajat al unei societăți de investiții și ai studii superioare. „Marea majoritate a brokerilor sunt absolvenți de facultăți cu profil economic, dar aceasta nu este o condiție strictă. O parte din colegii mei au studii de inginerie; personal am absolvit facultatea de fizică după care am absolvit un program MBA”, a declarat pentru Cuget Liber, Dan Grosu, directorul de agenție al unei importante societăți de investiții financiare din Constanța. Însă este atât de simplu? În primul rând trebuie să atragi clienții și acest lucru se realizează prin profesionalism și muncă. „Pentru un broker, nu imaginea este lucrul care trebuie promovat, ci profesionalismul, respectiv capacitatea de a asigura conservarea capitalului clienților în condiții adverse de piață (cum este criza pe care o traversam în prezent) și obținerea unui randament cât mai mare în condiții de risc controlat (în perioadele de trend ascendent). Marea majoritate a clienților noi sunt persoane aduse de către clienții vechi, mulțumiți de performanța brokerului în trecut”, a precizat directorul agenției constănțene. În ceea ce privește politica de salarizare, aceasta diferă de la firmă la firmă. „Cea mai frecventă metoda este acordarea unui salariu fix și a bonusurilor de performanță în funcție de rulajul și comisionul de tranzacționare realizat de clienții fiecărui broker. Sigur, veniturile în acest domeniu sunt peste media pe economie (ca de altfel în întreg sectorul financiar-bancar), dar sunt supuse fluctuațiilor determinate de ciclurile economice”, a mai declarat Dan Grosu. Ce ar trebui să recomande un broker nou în branșă investitorilor, în contextul evoluției oscilante a pieței de capital? Directorul agenției, Dan Grosu a răspuns prompt: „În contextul actual am recomandat reducerea expunerii pe piața de capital începând cu primele luni ale anului 2008 și sistarea oricăror investiții (în cazul clienților existenți). În cazul clienților noi am insistat ca aceștia să folosească această perioadă pentru a se documenta, fără a investi. Clienții trebuie sa aibă încredere în piața de capital ca o modalitate de a obține câștiguri, dar trebuie să înțeleagă că există perioade în care nu se recomanda plasarea capitalului în acțiuni.”