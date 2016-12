Cât te costă să asculţi o poveste de succes la BVB

Cât te costă să asculți o poveste de succes la BVB

Pe data de 19 noiembrie 2015 are loc cea de a treia ediția a evenimentului „Povesti de succes” organizat de Bursa de Valori București. În cadrul lui, participanții vor afla poveștile de viață și de carieră ale celor mai importanți oameni din piața de capital din România.În cadrul acestei noi ediții, Raul Ciurtin, președinte, Albalact va prezenta „O poveste despre curajul de a mai face încă un pas înainte”, iar Omer Tetik, CEO, Banca Transilvania, va prezenta comunicarea „From Cluj, with love”. Pentru a asculta aceste povești, participanții trebuie să achite un bilet de 10 euro. Succesul are prețul lui!