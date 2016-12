Cât te costă, pe an, cardul din portofel

Cardul bancar nu mai este de mult doar un moft, ci mai degrabă o necesitate. Fie că ești salariat, șomer, pensionar sau elev, această bucățică de plastic te poate salva din multe situații, mai mult sau mai puțin plăcute. Din păcate însă, parcă tot mai neplăcute devin comisioanele percepute de bănci. Dacă până în urmă cu aproximativ un an de zile puțini erau cei deranjați de cele trei, patru carduri pe care le aveau în portofel (acesta fiind media, de persoană), acum situația nu mai este deloc așa. Fiecare serviciu se taxează. Majoritatea băncilor au în prezent tot soiul de comisioane care ciupesc serios din suma aflată în cont. Astfel, la final de an, dacă adunăm fiecare ban oprit, ajungem la sume deloc de neglijat. Să facem și un calcul. Cum în ultimul an băncile mai că și-au aliniat tot ce înseamnă dobânzi, taxe, comisioane, am ales să analizăm oferta de carduri doar pentru două dintre ele. În primul caz, am optat pentru cel mai simplu card posibil (pe un cont în lei) pe care îl poate cineva solicita. Acesta nu-ți scoate bani din buzunar nici la emitere, nici pentru administrare, dar la retragere de numerar la ATM-urile băncii comisionul este de 0,2% din sumă, respectiv 0,5%, plus 2,5 lei dacă ajungem la bancomatul altei bănci. Lucrurile se mai com-plică în momentul în care vrem și alte detalii/servicii. Astfel, 5 lei este taxa pentru înlocuirea cardului, 10 lei dacă acesta a fost pierdut/furat, 5 lei pentru un nou PIN, 0,5 lei plătim la fiecare interogare de sold s.a. Așadar, dacă vrem cel puțin de două ori pe lună să știm câți bani avem pe card se adună, într-un an, 6 lei, plus aproximativ 24 de lei dacă retragem 1.000 de lei în fiecare lună, plus alți, să spunem, 20 de lei, dacă suntem prinși pe picior greșit și scoatem bani de la bancomatele altor bănci, plus alți 4 lei, pentru două duplicate ale extrasul de cont, ajungem la un total de 54 de lei, doar pentru operațiunile și serviciile de bază. Comisioanele sunt, însă, altele, pentru cei care au venituri mai mari și vor să se bucure de mai mare „libertate”. Astfel, pentru un card Visa Gold doar taxa de emitere și comisionul anual de administrare ajung undeva la 100 de lei. Să luăm un alt exemplu, pentru Visa Electron: emiterea, refacerea cardului, două interogări de sold pe lună la ATM-urile băncii, patru pe an la ATM-urile altor bănci, două retrageri de numerar pe lună, de câte 500 de lei, ne ajunge, pe an, la aproximativ 50 de lei.