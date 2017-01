Cât te costă o minivacanţă de Valentine’s Day, pe ultima sută de metri

Cât te costă o minivacanță de Valentine’s Day, pe ultima sută de metri

Ofertele last minute se pot număra pe degete acum, cu doar o zi înainte de această sărbătoare așteptată cu mare drag de foarte multe cupluri. Totuși, variante există, iar cele mai la îndemână rămân zonele montane din România sau, de ce nu, stațiunile de pe litoralul bulgăresc.Constănțenii care nu vor să plece departe pot alege varianta litoralului bulgăresc. La vecini încă mai găsim oferte tentate pentru acest week-end de Valentine’s Day. Agenții de turism ai agenției Paradis Vacanțe de Vis ne propun mai multe hoteluri din stațiuni ca Albena sau Nisipurile de Aur. De exemplu, cine vrea să se răsfețe într-un hotel de cinci stele din Albena, în perioada 14 - 15 februarie, trebuie să scoată din buzunar în jur de 100 de euro pentru două persoane, cu mic dejun și pachet spa inclus. Nu lipsesc decorațiile specifice acestei zile, șampania și alte surprize dulci în cameră. Pentru o vacanță ceva mai lungă, cu trei nopți de cazare, începând de vineri, 14 februarie, dar și cu all inclusive, un cuplu trebuie să achite, pentru un hotel de trei stele, din stațiunea Nisipurile de Aur, 130 euro.Și o vacanță ceva mai… „târzie” poate reprezenta un cadou la fel de apreciat. Agenții de turism ai Icar Tours recomandă constănțenilor care nu pot face o escapadă în acest week-end, însă care vor să-și surprindă plăcut partenerul, cel puțin trei destinații care acum se pot cumpăra cu prețuri mai mult decât bune. De exemplu, până pe 15 februarie se poate face rezervare pentru o vacanță în Creta (pentru perioada 20 iunie - 19 septembrie). Un pachet cumpărat acum, de șapte nopți de cazare, cu toate taxele incluse, bilet de avion și transfer, costă puțin peste 370 euro de persoană. Prețul urcă la aproape 440 euro, în varianta cu mic dejun inclus. Cei care însă nu vor să aștepte până în vară pentru a se putea bucura de vacanță pot alege varianta Egipt. Cine face o rezervare până sâmbătă dă pe un pachet cu șapte nopți de cazare cu all inclusive și bilet de avion inclus, puțin peste 490 euro pentru un hotel de patru stele, sau aproape 555 euro pentru cinci stele. Cuba ar reprezenta o altă variantă. În jur de 600 de euro costă un pachet cu șapte nopți de cazare, în perioada februarie - martie, la hoteluri de patru, cinci stele. Plecarea este însă din Madrid, așadar cei care ar alege o astfel de destinație trebuie să achite și biletul de avion București - Madrid și retur. Apoi, constănțenii care ar dori să plece pe cont propriu într-o vacanță de câteva zile la Berlin trebuie să știe că cine cumpără biletul de avion până pe 14 februarie, pentru perioada 1 martie - 30 iunie, achită, pentru două persoane, doar aproape 300 euro. Pe de altă parte, ar mai fi o variantă pentru constănțenii care nu ar ezita să se urce în mașină și să plece spre… Neamț. Drumul este unul destul de lung, însă zona de acolo merită fiecare kilometru parcurs. O pensiune de trei stele din comuna Hangu, care se află drept pe malul Lacului Bicaz, îi așteaptă pe îndrăgostiți cu o ofertă la cazare de nerefuzat: 60 lei camera dublă.