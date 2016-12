Cât sunt dispuşi să dea constănţenii pe un apartament

Cât sunt dispuși să dea constănțenii pe un apartament

Marea majoritate a constănțenilor care sunt în căutarea unei locuințe preferă, de voie, de nevoie, apartamentele sub 60.000 de euro, asta arată o analiză a imobiliare.ro. În orașul de la malul mării, 62% dintre doritorii de apartamente se orientează spre unități cu un preț maxim de 60.000 de euro. Pe de altă parte, 20% dintre clienți se află în căutarea unor proprietăți care să coste între 60.000 - 80.000 de euro, 11% vor apartamente cu prețuri între 80.000 și 100.000 de euro, în timp ce peste 100.000 de euro sunt dispuși să plătească doar 7% dintre potențialii cumpărători. „Interesant este că, în ultimul an, în Constanța cererea pentru locuințe de tip Prima Casă a scăzut cu două puncte procentuale. Majorări de câte un punct procentual au avut loc pe segmentele 60.000 - 80.000 de euro și 80.000 - 100.000 de euro, în vreme ce pentru apartamentele mai scumpe de 100.000 de euro cererea a stagnat”, spun reprezentanții portalului imobiliar.Ofertă generoasăDe cealaltă parte, ca ofertă, cele mai numeroase (64%) sunt apartamentele de până la 60.000 de euro, urmate de cele cuprinse între 60.000 și 80.000 de euro (21% din total), apoi de unitățile cu prețuri de la 80.000 și 100.000 de euro (9%) și de cele mai scumpe de 100.000 de euro (6%). Constanța este, astfel, singurul mare oraș al țării (într-o analiză ce include și Capitala, Cluj - Napoca, Brașov și Timișoara) în care ponderea ofertelor de apartamente ieftine o depășește pe cea a căutărilor pe același segment.Analiza mai arată că, față de anii trecuți, în marile orașe ale țării poate fi observată o mai bună adaptare a ofertei la cerere din punctul de vedere al prețurilor. Cu excepțiile de rigoare (Constanța regăsindu-se printre acestea), ponderea locuințelor ieftine scoase la vânzare rămâne totuși semnificativ mai mică decât cea a căutărilor pe același segment. Un alt aspect interesant relevat de studiu este că, în unele cazuri, cererea pentru locuințele de tip Prima Casă a înregistrat un ușor recul în ultimul an, în vreme ce, pe alocuri, au fost consemnate creșteri de interes pentru unitățile locative mai scumpe.Analiza ia în calcul căutările de apartamente din luna februarie 2013, comparativ cu februarie 2012, precum și oferta existentă la nivelul lunii martie 2013.