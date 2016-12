Ancheta "Cuget Liber"

Cât pierde statul român din afacerea "Daewoo - Mangalia" (II)?

În ediția precedentă a ziarului „Cuget Liber” am arătat că, societatea Daewoo - Mangalia Heavy Industries a luat naștere la 14 februarie 1997, printr-un joint-venture între concernul Daewoo și Șantierul Naval „2 Mai“ Mangalia (în fapt statul român). Sud-coreenii au intrat în asociere cu 53 milioane de dolari (din care 23 de milioane de dolari sub forma unui know-how) obținând 51% din acțiuni, iar românii, cu șantierul naval propriu-zis (mai puțin terenul), evaluat la 50,92 milioane dolari, respectiv 49% din acțiuni.În 13 din cei 18 ani de ani de existență, compania româno - sud coreeană (DMHI) a lucrat în pierdere. Altfel spus, zecile de nave construite în toți acești ani i-au adus doar pagube.Pierderile cumulate în perioada 2005 - 2014 au depășit cu mult capitalul subscris și vărsat al companiei și valoarea activelor imobilizate. Pe altă parte, gradul de îndatorare la băncile sud-coreene și românești este uriaș: 4.298.970.786 lei (1.064.233.391 dolari), în 2014.Rațiunea de a fi a oricărei companii capitaliste este să facă profit. Totul - investițiile, organizarea, activitățile, producția și vânzările - există doar cu un singur scop: obținerea profitului. Daewoo - Manga-lia pare să se abată de la spiritul capitalismului.În cei 18 ani de existență, la cârma companiei s-au perindat numeroși con-ducători numiți de partea sud-coreeană și cea română, dar singurul efect al schimbărilor a fost creșterea pierderilor și al gradului de îndatorare.Cu mici excepții, guvernanții noștri nu și-au făcut griji de pierderile înregistrate de statul român la Daewoo - Mangalia. Pe de altă parte, acționarul majoritar sud-coreean nu poate fi suspectat că l-ar afecta situația companiei. Dimpotrivă.Contractul de joint-venture a fost conceput astfel încât partea sud-coreeană să câștige indiferent dacă Daewoo - Mangalia iese în pierdere. Pe data de 28 iulie 2008, Constantin Horez, directorul general de la acea vreme al Șantierului Naval „2 Mai“ (acționarul minoritar al Daewoo – Mangalia), declara, pentru „Cuget Liber”:„Am descoperit că există un contract de co-building, în care DSME (acționarul majoritar - n.n.) își asumă responsabilități (la contractarea unei nave – n.n.), pentru care primește un comision important, de la început. Există o societate care este tot a lui DSME, care se numește DSE Company. Ea asigură proiectarea și apro-vizionarea cu echipamentele și sub-ansamblele necesare navei. Vrem să studiem acest tip de contract, pe care nu l-am văzut până acum, să aflăm în ce constă și care sunt comisioanele companiilor coreene, pentru că furnitura de echipamente și pro-iectarea ajung la aproape 70% din prețul navei. Iar comisioanele sunt ca atare. Sigur că faci pagubă. După ce ai dat comisioane de angajament financiar pentru contractul de navă, pentru aprovizionare și proiectare, nu-ți mai ajung banii.”La rândul său, Marin Florian, președintele Federației „Navalistul”, a declarat pe data de 24 iulie 2015, pentru „Cuget Liber”: „Din cifra de afaceri a Daewoo - Mangalia, 12% sunt comisioanele DSME. Contractul care s-a semnat la constituirea societății prevede: un comision de management, un comision de proiectare și plata specialiștilor sud-coreeni de la Daewoo - Mangalia. Din Coreea se importă totul: tablă navală, motoare, echipamente, chiar și nisipul pentru sablare. Cu ce prețuri se aduc? A analizat partea română cât o costă în plus pe Daewoo - Mangalia aprovizionarea din Coreea?”Din aceste mărturii reiese că cea mai mare parte a veniturilor obținute din producția Daewoo - Mangalia pleacă în Coreea sub diferite forme: comisioane de tot felul, plăți pentru proiecte, dobânzi bancare, tablă navală, motoare, echipamente și nisip. După ce se trage linie, la sfârșit de an, cu ce rămâne compania româno-sud coreeană? Cu pierderi și datorii tot mai mari.Din România, se consumă doar produse cu valoare adăugată foarte mică – apă și curent electric - plus forță de muncă. Ce diferență este între șantierul naval Daewoo - Mangalia și un atelier de croitorie care produce confecții în lohn? Niciuna.Cu ce ne încălzește pe noi, românii, faptul că la Mangalia se construiesc nave de mare tonaj, dacă în realitate, vindem doar manopera, apa și curentul electric utilizate la producerea lor? (Va urma)