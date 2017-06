Cât ne costă reintroducerea impozitului pe venitul global?

Sistemul fiscal din România va suferi schimbări majore. De două luni, mai multe echipe mixte lucrează la acest proiect. Participă angajați ai Ministerului de Finanțe, reprezentanți ai structurilor asociative patronale, ai corpurilor profesionale, consultanți fiscali, auditori, experți contabili. Există câte un asemenea colectiv pentru fiecare capitol din Codul fiscal.Viorel Ștefan, ministrul Finanțelor, a declarat că echipele de lucru iau în calcul „reintroducerea globalizării veniturilor și impozitării veniturilor globale”.Aceasta nu înseamnă că va fi introdusă o nouă taxă sau o nouă formă de impo-zitare, spune șeful finanțelor. Dimpotrivă, cota unică de 16% va fi redusă la 10% începând cu 1 ianuarie 2018, dar „se va aplica la toate veniturile, indiferent de sursa lor de proveniență”. Pentru veniturile sub 2.000 de lei, cota va fi de 0%Grație acestui sistem, spune ministrul, va fi posibilă introducerea mecanismului de deduceri fiscale. Altfel, din baza de impozitare vor putea fi deduse o serie de sume, precum: contribuțiile la fondurile de pensii private, la asigurările de sănătate, cele cu studiile școlare ale copiilor și altele.Se dorește ca mecanismul deductibilităților fiscale să acționeze ca o pârghie de stimulare a anumitor sectoare de activitate și de modelare a comporta-mentelor populației. Spre exemplu, dacă se urmărește îmbunătățirea confortului tehnic al locuințelor, vor fi deductibile cheltuielile cu reparațiile și modernizarea acestora.Concret, noul sistem fiscal va funcționa astfel, explică Viorel Ștefan: „Dacă un salariat realizează venitul principal dintr-o relație de angajare, relație de muncă, bineînțeles că în fiecare lună va fi impozitat cu cota de 10% pe venitul principal realizat din salarii. Dar la sfârșitul anului, până în mai anul următor, va trebui să dea o declarație fiscală în legătură cu toate veniturile realizate. Pe baza acestei declarații fiscale se va face o regularizare, se vor lua în calcul atunci toate deductibilitățile, se va stabili dacă acel contribuabil trebuie să mai plătească la Fisc sau dacă nu cumva trebuie Fiscul să-i returneze”.O altă idee luată în calcul are în vedere stimularea contribuabililor să solicite și să strângă bonurile fiscale. Dacă vor face dovada că au bonuri fiscale de un anumit volum, vor beneficia de o sumă deductibilă la calculul impozitului pe venit.Odată cu globalizarea veniturilor se va introduce asistența de specialitate, respectiv instituția consultantului fiscal. Costurile vor fi suportate de stat. Consul-tanții fiscali vor presta gratuit servicii tuturor contribuabililor.Poate asigura ministerul numărul necesar de consultanți fiscali pentru milioanele de contribuabili? „Imaginați-vă că avem... ANAF-ul, Fiscul are spre 30.000 de lucrători, cred că are suficientă resursă, numai de acolo, ca o parte dintre ei să devină consultanți fiscali. Pe partea cealaltă, avem un corp profesional, o Cameră a consultanților fiscali, care are suficientă resursă. E adevărat că cei de la Camera consultanților fiscali sunt absorbiți de zona de business, dau consultanță acolo, dar poate, în timp, vor fi interesați și de consilierea pe gospodării, pe persoane fizice”, afirmă ministrul.În noul sistem de impozitare va fi introdusă noțiunea de gospodărie fiscală. „Înseamnă că dacă un grup de persoane, câteva persoane, indiferent că-i leagă o relație de rudenie sau nu, gospodăresc împreună, deci își constituie un patrimoniu comun, atunci se înregistrează ca atare la Fisc; Fiscul are evidența gospodăriilor și, atunci când se face calculul de impozit pe venitul global, se are în vedere ca subiect de impunere gospodăria înregistrată fiscal. Pentru că, altminteri, se poate într-o familie sau într-o astfel de gospodărie să existe cineva cu venit foarte mare, cineva fără venituri sau venituri foarte mici și atunci echitabil este ca judecata să se facă pe media veniturilor realizate de membrii unei astfel de gospodării”, afirmă ministrul.Proiectul noului sistem de impozitare este abia în faza de idee. O dezbatere pe marginea lui este prematură. Sunt multe întrebări la care inițiatorii vor trebui să răspundă? Spre exemplu: De ce trebuie reintrodus impozitul pe venitul global câtă vreme s-a renunțat la el în 2001, pentru că nu a dat rezultate? Cum poate impozitarea venitului global să oblige o persoană să își declare veniturile nefiscalizate în prezent (cele din munca la negru, munca gri, din închirierea locuinței, a terenurilor, mașinilor și utilajelor, din darul de nuntă, din acte comerciale ilicite și evaziune fiscală, din vânzarea produselor proprii în piețe și târguri, din ciubucuri, șpăgi și corupție, din traficul de droguri, din furt etc.)? De ce trebuie introdusă globalizarea veniturilor pe gospodăria fiscală, entitate inexistentă în prezent, greu de definit și de identificat în teren? Câți consultanți fiscali sunt necesari pentru cele 7.086.394 de gospodării identificate la ultimul recensământ, dar pentru o populație activă de 8.879.000 de persoane active și 5.056.900 de pensionari? Cum se asigură prezența consultanților fiscali în mediul rural, în satele și comunele situate la mare distanță de unitățile fiscale?Sistemul informatic al Fiscului, aflat în pragul colapsului după cum o recunosc capii ANAF, poate suporta un volum uriaș de informații provenite de la 7.086.394 de gospodării, 8.879.000 de persoane active și 5.056.900 de pensionari, informații care trebuie introduse în sistem, prelucrate și stocate? Cât câștigăm și cât ne costă introducerea impozitului pe venitul global?ANAF se plânge că nu a reușit să verifice, în perioada de prescripție de cinci ani, aproape jumătate dintre marii contribuabili, motivând că nu a avut capacitatea de inspecție fiscală necesară. Cum va putea să asigură consultanță fiscală pentru atâtea milioane de contribuabili?