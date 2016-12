Cât ne costă refacerea infrastructurii de apă şi canalizare

Cât ne costă refacerea infrastructurii de apă și canalizare

Programul „Sisteme integrate de alimentare cu apă, canalizare, stații epurare” are contracte în derulare până în 2018. Executivul a alocat o finanțare de 275,5 milioane de lei, în acest an, pentru efectuarea de plăți in cadrul contractelor existente.