Cât ne costă o zi de post

Magazinele pun mare accent în această perioadă pe produsele care nu sunt „de dulce“ căci nu-i așa, odată-n an este postul Crăciunului, deci ocazia nu trebuie ratată sub nici o formă.Cât ne costă această perioadă de curățire a trupului și a… sufletului? Greu de spus, dar iată cam cât ar costa un coș cu alimente (bineînțeles cumpărături făcute în hipermarketuri, acolo unde găsim periodic tot felul de oferte) care să ajungă măcar pentru o zi, poate două: pentru masa de dimineață ne-ar trebui, pentru două persoane, cel puțin un pate vegetal, care costă doi lei (120 de grame), dar merge și niște zacuscă de ciuperci. Un borcan de 300 de grame, la un preț de patru lei, se mănâncă de regulă la o singură masă. Cu o cană de ceai și niște magiun de prune (6 - 7 lei un borcan de 350 de grame) este gata micul dejun. Dacă adăugăm și pâinea, dar și pliculețele de ceai, ajungem la aproximativ 16 lei. Pentru zilele următoare ar mai rămâne ceva magiun.S-ar mai putea opta, pentru următoarele dimineți, pentru parizer vegetal cu legume (400 de grame - 5,2 lei), sau pentru un aperitiv vegetal cu ardei (300 de grame - 4,2 lei) și măsline negre (1,5 - 2 lei/100 de grame).v v vMasa de prânz nu o mai luăm în calcul, presupunând că ambele persoane sunt la serviciu și se mulțumesc doar cu niște gustări. Pentru cină (în cazul celor care țin prea puțin cont de faptul că seara ar fi indicat ca masa să nu fie prea bogată, mulți pentru că nu au încotro) și pentru week-end-uri se poate găti. Cât ar costa în acest caz? Asta depinde și de dibăcia fiecăruia și de „rezervele“ din cămară și dulapuri. Un kilogram de orez poate fi luat acum la ofertă, din unul dintre hipermarketurile constănțene, cu trei lei, iar kilogramul de cartofi se găsește în piață cu 1,2 lei. Mărcile proprii sunt variante ceva mai accesibile, spre care tot mai mulți se îndreaptă. De exemplu, o cutie cu ciuperci (400 de grame) costă patru lei, cât un kilogram de fasole (dând la o parte aceste mărci proprii, un kilogram de fasole costă șase lei). Să mai adăugăm la listă și aproape jumătate de kilogram de pârjoale vegetale - cinci lei. Pentru orice eventualitate, putem cum-păra și o pungă cu broccoli (400 de grame - cinci lei) dar și un pachet de vinete coapte, tocate (400 de grame - 6,5 lei) și, bineînțeles, paste fără ouă. Trăgând linie, avem 30 de lei, fără pâine și celelalte ingrediente. Prețurile prezentate mai sus sunt însă cele mai mici posibile, prețuri de hipermarket, multe dintre produsele alimentare fiind la ofertă săptămâna aceasta.Să nu uităm nici de șnițelele din soia. 200 de grame rar pot fi găsite sub 4,5 lei.v v vAm dat la o parte din coșul de cumpărături multe alte produse alimentare fără de care puține mese s-ar putea găti. De exemplu, un litru de ulei costă, în medie, șapte lei, pe câteva pliculețe cu condimente mai dăm zece lei, iar partea cu desertul… Dacă nu avem timp să alergăm prin oraș după prăjituri sau alte produse de post, putem apela la fructe sau miere de albine. Prețurile fructelor la ofertă arată acum cam așa: grapefruit - 2,5 lei/kg, mere Jonathan 2 lei/kg, mandarine 4 lei/kg.La capitolul gustări între mese este ceva mai ușor. Biscuiții, napolitanele sau eugeniile de post pot fi găsite oriunde, la fel ca și cozonacii (patru lei).Pe de altă parte, constănțenii care nu se prea împacă cu bucătăria, sau pur și simplu nu au mereu timp să și gătească, pot alege, măcar din când în când, să comande direct de la restaurant sau de la o pizzerie. De exemplu, de la un restaurant chinezesc am putea comanda o porție de 250 de grame de orez cu ciuperci, legume sau cu migdale, cu șase lei. Nici o pizza vegetariană nu strică din când în când. Una medie costă 12 - 15 lei.