Cât ne costă o pască şi un cozonac făcute ca la mama acasă

Cât ne costă o pască și un cozonac făcute ca la mama acasă

Nu toate gospodinele mai au acum timpul necesar sau disponibilitatea de a petrece ore bune în bucătărie pentru a se pregăti așa cum se cuvine pentru masa de Paște. Cozonacii și pasca, produsele care ne fac mai dulci aceste sărbători, necesită, pe lângă răbdare și pricepere, și destul de mult timp. Dar dacă îndemânarea sau programul mult prea încărcat nu ne permit, avem varianta cozonacilor din magazine. În această perioadă rafturi întregi sunt pregătite cu astfel de produse, care mai de care mai arătoase. Diferența este dată, de cele mai multe ori, de ceea ce se află în compoziție, lucru care se reflectă, într-un fel sau altul, și în preț. Cei care țin neapărat să aibă pe masa de Paște un produs natural, fără tot felul de premixuri, sunt cu siguranță dispuși să dea câțiva lei în plus. Diferența de preț se simte însă din plin la gust.Cofetăria Crizantema, de exemplu, a optat pentru realizarea de cozonaci doar cu ingrediente naturale. Aceștia conțin doar făină, drojdie, ouă proaspete, ulei, lapte cu 3,5% grăsime și umplutură formată din miez de nucă măcinat direct în laboratorul propriu, rahat, stafide și cacao. Un astfel de cozonac costă 22 de lei și are 800 de grame.O pască făcută și ea ca la mama acasă, cu brânză și stafide, tot de patiserii și cofetarii de la Crizantema, costă 18 lei și are în jur de 900 de grame. Nici în acest caz nu se folosesc premixuri, așadar în principiu acest produs se face îndeosebi la comandă, pentru că, fără conservanți, termenul de valabilitate este destul de mic.Pe de altă parte, pentru cei care încă nu îndrăznesc să se gândească la produse „de dulce”, dar totuși vor deja să guste o felie de cozonac, există și varianta de post, care se vinde la Crizantema cu zece lei (cozonacul de 800 de grame). Umplutura este aceeași ca și în cazul cozonacilor care nu sunt de post, adică miez de nucă, rahat, stafide și cacao, dar lipsesc oul și laptele.