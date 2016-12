Cât ne costă anvelopele de iarnă reşapate

Cât ne costă anvelopele de iarnă reșapate

Varianta cauciucurilor reșapate este și nu prea luată în calcul de șoferi. Partea bună în urma unei astfel de afaceri este că o anvelopă de acest gen costă și cu 50% mai puțin decât una nouă. În plus, specialiștii spun că odată ce întreg procesul de reșapare este realizat așa cum trebuie (!), practic nu există nici o diferență între un astfel de cauciuc și unul care nu a mai fost utilizat.Iată cu ce prețuri vine un magazin de specialitate ce are la vânzare atât anvelope de iarnă reconstruite în țări din Uniunea Europeană, cât și în România. Așadar, o anvelopă reșapată (proces realizat în Franța), fără a mai menționa marca, cu dimensiuni recomandate pentru Dacia Logan, de exemplu, costă 170 lei, atât cât ne-ar ajunge și un cauciuc pentru echiparea unui Ford Fiesta. Până în 270 de lei cauciucul reșapat ne-ar costa dacă avem mașini marca Ford - model Focus, Galaxi sau Mondeo, Opel Vectra sau Zafira, Peugeot 308, dar și în cazul majorității modelelor Renault sau Volkswagen (lista poate continua).Toate au garanție între 12 - 24 luni (în cazul magazinului de specialitate ale cărui prețuri le-am prezentat mai sus) și chiar certificate de calitate. Reprezentanții acestuia spun că prin acest certificat producătorii oferă clienților garanția că vor folosi anvelopele la fel de mulți kilometri ca în cazul celor nereșapate.v v vCare este procesul de reconstruire pentru prelungirea vieții unei anvelope uzate? Reșaparea începe cu o inspecție minuțioasă de siguranță a anvelopei, în cadrul căreia se analizează carcasa anvelopei ce conține țesătura metalică. Dacă aceasta este în regulă, se trece la eliminarea benzii de rulare uzate și la turnarea uneia noi. Specialiștii spun că această carcasă reprezintă de fapt 70% din valoarea anvelopei.