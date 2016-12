Cât mai rezistă Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare până se va sparge?

1

Desfiintarea Federatiei - scopul unor smecheri din Ministerul Transporturilor

Oare cum o fi intrat in posesia dvs d-le Tita Calin acea petitie? Va dat-o cumva tovarasul Stanciu Silviu? Sau tovarasul Ifrim Vasile? Acesti asa zisi lideri de organizatii sindicale, precum si altii, fac jocurile unui personaj din Ministerul Transporturilor. Sunt manjiti cu bani pentru a destabiliza unitatea FNSP-ului, sa ajunga ei sa conduca Federatia si sa se aleaga praful de tot ceea ce s-a construit pana acum. Scopul? Desfiintarea Federatiei, pentru a nu se mai opune magariilor unor smecheri din Ministerul Transporturilor. Si cum poti face asta? Cumperi niste mogaldani pe bani, nescoliti, cu calitati intelectuale zero si ii bagi la inaintare. Vom vedea ce se intampla, insa sigur mogaldanimea, jignirile, afirmatiile mincinoase si tendentioase nu mai au ce sa caute in cadrul FNSP-ului. Unele sindicate trebuiesc neaparat excluse din FNSP.