Cât mai costă o garsonieră în Constanţa

Cât mai costă o garsonieră în Constanța

Constănțenii care și-au cumpărat în ultima perioadă o locuință, ori intenționează să facă acest lucru, sunt tot mai atenți la fiecare detaliu și fiecare ban dat, mai ales dacă sunt la prima achiziție de genul acesta și nici bugetul nu este prea generos. Prețurile își continuă, pe alocuri, declinul ușor înregistrat de altfel pe tot parcursul acestui an. Diferența este, însă, enormă de la o zonă, la alta. Practic, o locuință cu aceeași suprafață, aceleași dotări și îmbunătățiri similare poate costa și dublu în așa numitele zone bune, față de cartierele situate la periferie.Concret, cu ce este diferită o garsonieră confort 0, cu o suprafață de 40 mp, gresie, faianță și termopan față de o alta, tot confort 0, 40 mp, gresie, faianță, termopan (cu centrală, un plus care valorează cel mult 1.500 - 2.000 lei)? Cu nimic, în linii mari, dar la preț diferența este de 21.000 euro tocmai din cauza zonelor în care se află, Poarta 6, respectiv Dacia. Cele mai multe garsoniere care sunt scoase la vânzare la această oră costă între 15.000 - 30.000 euro, cu mențiunea că se găsesc și la prețuri de 10.000 euro, dar și peste 40.000 euro. Cele mai ieftine rămân, în continuare, apartamentele cu o cameră situate în zone ca Abator, Billa, Cet, Far, garsoniere în unele cazuri foarte mici, de nici 12 mp, cu baie comună, pentru care proprietarii cer și 8.000 - 10.000 euro (!). La polul opus se află Casa de Cultură, Dacia, zona Gării sau Tomis III, locuri care abundă în garsoniere și ceva mai mari, dar care costă peste 30.000 euro, de multe ori doar datorită poziționării.