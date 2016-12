Cât îi costă pe turişti să închirieze o vilă pe litoral

Cât îi costă pe turiști să închirieze o vilă pe litoral

Oferta de vile de închiriat pe perioada verii va fi, și în acest an, una destul de generoasă. Fie că vorbim de Mamaia, cartierele aproape de mare din Constanța, Eforii sau celelalte stațiuni din sud, turiștii vor avea de unde alege. Ceva mai greu va fi vara aceasta pentru grupurile mai mari de români care efectiv se mută la mare, adică preferă să petreacă perioade lungi, de câteva săptămâni, și vor să închirieze o vilă cât mai aproape de mare. Este cu siguranță mult mai ieftin decât la hotel, însă chiar și așa, fără a face calculele de rigoare, prețul pare, inițial, fabulos.De exemplu, una dintre vilele din Mamaia (a cărui proprietar deja se gândește la potențialii turiști) poate fi închiriată pe perioada verii cu 4.500 de euro/lună. De ce costă atât de mult? Vila de cinci camere (suprafață utilă de aproape 570 de metri pătrați) este la numai cinci minute de plajă, iar la capitolul mobilier și dotări nu prea ai ce-i reproșa. În plus, are trei băi, trei balcoane și un teren de aproximativ 500 de metri pătrați. Un mic calcul arată că, în cazul în care vorbim despre cinci familii care decid să rămână o lună la mare, cheltuiala ar fi de numai 900 de euro/cameră, adică în jur de 30 de euro/noapte pe cameră, preț cu care cu siguranță nici un turist nu va putea închiria o cameră cu ceva pretenții pe litoral.Proprietarii din sud așteaptă luna iunieDe altfel, cel puțin pentru Mamaia Nord, chiria pentru o vilă, chiar și cu o suprafață mai mică decât cea prezentată mai sus, nu prea coboară sub 3.000 de euro, asta pe perioada sezonului estival. În extrasezon, cine vrea să aibă marea aproape trebuie să scoată din buzunare, pentru aceeași proprietate, sub 2.000 de euro lunar.Spre sudul litoralului, prețurile scad destul de mult, făcând comparație cu Mamaia. Partea proastă pentru cei care ar dori să închirieze pe termen ceva mai lung o vilă întreagă este că puțini sunt proprietarii care sunt dispuși să facă acest lucru. Decât să aștepte un client (un grup) dispus să scoată din buzunar o sumă mare, de câteva mii bune de lei, preferă să închirieze vilele cameră cu cameră sau grupurilor care vin pe perioade scurte, de cel mult zece zile. Astfel, și câștigurile sunt mult mai mari. Deocamdată însă oferta de vile pentru închiriat în sudul litoralului este extrem de scăzută, și asta nu pentru că nu ar exista, ci pentru că abia de la începutul lunii viitoare proprietarii care nu au clienții lor fideli vor începe să-și facă promovare agresivă pe toate site-urile de profil accesate de turiști.