Cât de uşor devii afacerist la malul mării

Cât de ușor devii afacerist la malul mării

Începând cu 6 februarie, perioada de înființare a unei societăți este diminuată la trei zile, veste bună pentru constănțenii care vor să înceapă repede o afacere. Va stimula însă această măsură antreprenoriatul, așa cum speră guvernanții?Mihai Daraban, președintele Ca-merei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța spune că este doar un pas spre normalitate, având în vedere că, așa după cum a subliniat consilierul de stat al primului ministru, Andreea Paul Vass, România se află abia pe locul 63 în lume din perspectiva ușurinței de a deschide o afacere, conform raportului Doing Business 2012.„Este o măsură spre normalitate, dar înființarea propriu-zisă a firmei este ultimul aspect birocratic într-o afacere. Este foarte important ca cei care își deschid societatea să știe ce au de făcut. Nu am stagnat economic pentru că s-a înființat până acum societatea în 10 - 15 zile. Nu asta este problema. Puteau să fie și două luni. Dacă erau însă niște facilități, era o altă poveste“, a precizat Mihai Daraban.Cadru procedural… prietenosConsilierul de stat al primului ministru spune că în România sunt doar 24 de firme la mia de locuitori, în condițiile în care media europeană este de 42 de firme. „Modernizarea economiei reclamă mai mult apetit pentru libera inițiativă și asumarea riscului pentru deschi-derea unei afaceri. Ea necesită însă și un cadru procedural prietenos“, a explicat Andreea Paul Vass. Deocamdată nu este însă prea clar pentru toată lumea cât de prietenos va fi acest cadru procedural.„O măsură legală care să faciliteze intrarea mai ușoară în mediul de afaceri este binevenită. Eu sunt însă foarte curios să văd dacă într-adevăr chiar în trei zile se poate înființa o societate“, a precizat președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța, Iulian Gropoșilă, subliniind faptul că demersurile ulterioare de intrare în legalitate sunt totuși de durată: „Practic este un demers care facilitează înființarea de firme, dar este o abordare care ține strict de constituire ca persoană juridică, nu ca și implicații ulterioare“.De diverse facilități ar avea însă mare nevoie cei care vor să pună pe picioare o afacere. „Este un început bun, o măsură necesară, dar insuficientă. Ar trebui să facă și incubatoare de afaceri, să dea celor care înființează societăți anumite facilități. Altfel, intră în piață, dar în doi, trei ani multe dintre aceste firme vor fi în stand-by pentru că nu au avut acces la nicio facilitate și nu reușesc să se descurce“, a mai precizat Iulian Gropoșilă.v v vIată și cum este posibilă dimi-nuarea perioadei de înființare a unei societăți la trei zile: Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) introduce un nou sistem informatic integrat, prin care antreprenorul poate depune toate documentele necesare înființării unei societăți online, fără costuri financiare suplimentare și cu economie substanțială de timp. Antreprenorul va trebui să se prezinte în persoană la oficiile Registrului Comerțului sau la notar doar pentru obținerea specimenului de semnătură.Plata online a tuturor taxelor pentru înregistrarea firmei este posibilă din acest an prin Sistemul electronic de procesare a plăților online la ONRC.Și durata de eliberare a documentelor necesare s-a scurtat semnificativ. Dacă până acum documentul doveditor pentru existența sediului social era eliberat în cinci zile, acum antreprenorul poate dispune de acesta în maximum 24 de ore. Cererile însoțite de documentația completă depuse în prima jumătate a programului de lucru ANAF se soluționează în aceeași zi, iar cererile depuse în a doua jumătate a programului de lucru se soluționează cel târziu în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.