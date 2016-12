Cât de periculoasă e viaţa navigatorilor de la Marea Neagră

Cât de periculoasă e viața navigatorilor de la Marea Neagră

Black Sea Campaign, acțiunea de inspecții la navele care intră și ies din porturile de la Marea Neagră, s-a încheiat. În intervalul 13 -15 mai 2013, inspectorii Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) și sindicatele navigatorilor din Bulgaria, Georgia, România, Rusia, Turcia și Ucraina, cu sprijinul sindicatelor docherilor și al autorităților navale din țările respective, au realizat controale la bordul a 130 de nave. Mega-acțiunea, prima de acest gen în această zonă a lumii, s-a încheiat cu o radiografie la zi a condițiilor de muncă și viață de pe navele ce servesc piața Mării Negre. Ea va fi pusă la dispoziția autorităților naționale, Organizației Maritime Internaționale și Organizației Internaționale a Muncii (ILO). „Rezultatele campaniei au confirmat, din nefericire, așteptările noastre” - a declarat Adrian Mihălcioiu, șeful inspectoratului ITF - România și președinte al Sindicatului Liber al Navigatorilor, în cadrul conferinței de presă organizate vineri, 17 mai, la „SeamanŽs Club”. Alături de el s-au aflat Costică Stici - vicepreședintele SLN, secretarul general Aurel Stoica, reprezentanți ai Autorității Navale Române și ai Federației Naționale a Sindicatelor Portuare. În porturile maritime românești, au fost inspectate 29 de nave, ale căror echipaje însumau 366 de navigatori. Extrem de interesantă este componența lor, întrucât spune totul despre cine are acces pe piața Mării Negre și o domină.Din cei 366 de navigatori, 145 erau sirieni. În clasament urmau: 60 de filipinezi, 47 de egipteni, 47 de turci, 37 de români, 16 indieni, 16 ucraineni, 10 greci, 3 azeri și 5 alte naționalități. După cum se constată, piața forței de muncă marinărești este dominată de navigatorii din statele din afara Uniunii Europene. Din cei 366 de navigatori, 87% (respectiv 317 persoane) erau non-europeni. 71% din totalul navigatorilor erau îmbarcați pe nave pe care echipele de inspecție au descoperit o serie de nereguli.Dintre cele 29 nave inspectate, 16 aveau pavilioane de complezență, 4 aveau pavilioane naționale UE, iar 9 pavilioane naționale non-UE. Structura pe vârste, demonstrează că piața Mării Negre este dominată de nave bătrâne, care au depășit stagiul normal de exploatare de 20 de ani. Astfel: 4 nave (14%) aveau vârsta cuprinsă între 10 - 20 de ani; 12 nave (41%) - între 20 - 30 de ani; 9 nave (31%) - între 30 - 40 de ani; 4 nave (14%) - peste 40 de ani. Din punct de vedere al prevederilor Convenției internaționale a muncii în domeniul maritim, MLC - 2006, care intră în vigoare pe data de 20 august 2013, un număr de 19 nave (65%) erau sub standard. Un număr de 22 de nave au primit avertismente pentru neregulile găsite la bord. Probleme întâlnite de echipele de inspecție sunt următoarele:- pe 7 nave au fost descoperiți navigatori ale căror certificate de competență erau suspecte de a fi falsuri (fiind eliberate în Coreea de Nord sau Panama);- 20 de nave nu aveau contracte colective de muncă;- pe 19 nave, salariile erau sub nivelul stabilit prin contractul colectiv de muncă din zona Mării Negre;- 4 nave nu aveau nici măcar contracte individuale de muncă;- pe 7 nave, echipajele nu aveau echipament de protecție a muncii;- pe 3 nave nu aveau certificate de asigurare P&I;- pe 2 nave au existat întârzieri de două - trei luni la plata salariilor;- pe o navă au fost depistate două contracte colective de muncă diferite;- o navă turcească făcea con-curență neloială altei nave, în aceeași dană. Ambele încărcau același tip de marfă, de la același proprietar, dar nava turcească nu avea contract colectiv de muncă și plătea salarii cu mult sub standardul ILO;- pe o navă, navigatorii efectuau o activitate ce aparține docherilor (amararea containerelor), fără acordul lor;- nava „Lady Didem”, sub pavilion Panama, a fost reținută de autorități întrucât nu avea certificatele în regulă.Cei 37 de navigatori români munceau pe nave sub pavilioane UE, care respectau cerințele con-vențiilor internaționale.Conform datelor parțiale primite de SLN, în cadrul Black Sea Campaign, la nivel regional, au fost inspectate 130 de nave. 92 dintre ele nu aveau contracte colective de muncă. Pe 109 dintre ele, salariile erau sub nivel ILO. Cu acest prilej, au fost recuperate pentru echipaje salarii restante în valoare de 75.000 de dolari. 98 de nave au primit avertismente pentru neregulile de la bord, iar 3 nave, dintre care una la Constanța, au fost reținute de autorități.Rezultatele campaniei confirmă faptul că:- piața Mării Negre este dominată de nave vechi, sub standard, care pun în pericol viața marinarilor;- munca la negru este regula, în timp existența contractelor colective de muncă reprezintă excepția;- în această zonă sunt frecvente cazurile de navigatori slab pregătiți, cu brevete și certificate false;- condițiile de muncă, de viață și salariile sunt, frecvent, sub stan-dardul minim acceptat de Orga-nizația Internațională a Muncii (ILO).„Cele mai multe dintre navele la care noi am găsit nereguli vor fi scoase de pe piață, începând cu data de 20 august, când intră în vigoare Convenția internațională a muncii în domeniul maritim, MLC - 2006. Noi vom continua controalele, inclusiv în porturile de la Dunăre” - a avertizat Mihălcioiu.