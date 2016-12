Cât de performantă este noua linie de ferry-boat Constanţa - Batumi - Ilyichevsk

Cât de performantă este noua linie de ferry-boat Constanța - Batumi - Ilyichevsk

Pe data de 16 octombrie 2014, când a fost inaugurată linia de ferry-boat Constanța - Batumi (Georgia) - Ilyichevsk (Ucraina), mi-am exprimat bucuria, dar și o anumită neîncredere în succesul acestei inițiative temerare.Eșecul altor încercări similare m-au făcut să fiu circumspect. Cel mai mult au rezistat liniile de navigație Constanța - Samsun (deschisă în octombrie 1995), Constanța - Derince (inaugurată în 1999) și Constanța - Batumi (lansată în 8 august 2001), care erau servite de ferry-boat-urile românești „Mangalia“ și „Eforie”. După opt ani de la deschidere, voiajurile pe relația Constanța - Batumi, dar și cele spre porturile turcești au fost suspendate.Linia ro-ro Constanța - Pendik (Turcia), inaugurată pe 20 noiembrie 2011, nu a rezistat decât 11 luni. A fost suspendată la mijlocul lunii septembrie 2012, fără niciun avertisment și nicio explicație din partea companiei de navigație U.N. Ro-Ro Ęțletmeleri. Dar motivul real este cunoscut: linia nu era rentabilă. Potrivit informațiilor noastre, pierderile au fost mai mari decât cele planificate, 7 milioane de dolari în loc de 5 milioane de dolari, și fără perspectiva de a fi reduse.Exprimându-mi neîncrederea la momentul inaugurării noii linii de ferry-boat, am primit asigurări că aceasta are mari șanse de reușită. S-au invocat ca argumente: sprijinul politic din partea tuturor statelor implicate, cererea și oferta de mărfuri pe coridoarele de transport la care este conectată, faptul că este servită de nave specializate, moderne, dar mai ales durata și costul transportului, mult mai mici decât pe orice altă rută.Ce rezultate a înregistrat noua linie de navigație de la inaugurare și până în prezent? Primul aspect care atrage atenția este abaterea destul de frecventă de la programul săptămânal afișat pe site-ul operatorului portuar Romcargo Maritim (compania cares-a implicat direct în realizarea liniei de navigație). Conform acestuia: ferry-boat-ul acostează în portul Constanța în fiecare zi de joi, la ora 16, încarcă - descarcă vehiculele și, în aceeași zi, la ora 23,59, ridică ancora; sosește duminică, la ora 7, în portul Batumi, și pleacă, tot duminică, la ora 21; ajunge miercuri, la ora 7, la Ilyichevsk, și pără-sește portul la ora 21.În cele 42 de zile care au trecut de la deschiderea liniei, au fost situații când programul sosirilor la Constanța a fost decalat cu o zi sau mai multe sau când nava nu a venit toată săptămâna.Pentru cei neinițiați, trebuie precizat faptul că respectarea programului este cel mai important aspect în cazul transportului de linie și că navigația ferry-boat-urilor este identică cu circulația trenurilor: au sau n-au mărfuri ori călători, trebuie să sosească și să plece la ora stabilită. Previzibilitatea riguroasă, exactitatea sunt calitățile majore ale acestor tipuri de trans-porturi, care atrag clienții.De ce în cazul liniei Constanța - Batumi (Georgia) - Ilyichevsk (Ucrai-na) apar abateri frecvente de la program? Pentru că sunt prea puține măr-furi de transportat la ora prevăzută în program, astfel că operatorul navei se vede nevoit să amâne plecarea, pentru a-și diminua pierderile? Ori din cauza exportatorilor, care nu respectă programul navei și întârzie aducerea mărfurilor în porturi, la încărcare?Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Marian Ionescu, reprezentantul companiei Romcargo Maritim, a declarat că abaterile de la program înregistrate până în prezent se datorează forței majore, respectiv furtunilor de pe Marea Neagră. Tot din această cauză, nava nu a sosit ieri, 27 noiembrie la Constanța, și urmează să vină astăzi.Răspunsul este de-a dreptul surprinzător, având în vedere că nava „Greifswald” este o navă modernă, care poate face față cu succes vijeliilor. Dacă lucrurile stau chiar așa cum spune Marian Ionescu, ce se va în-tâmpla în lunile decembrie - februarie, în sezonul furtunilor de pe Marea Neagră? Va fi suspendată linia?Referitor la încărcătură, am aflat că „marfă există”, că la ultimul transport au fost încărcate, din portul Constanța, 28 de camioane, iar la noul transport vor fi încărcate 19 mașini de pompieri și 6 containere.Privită din afară, situația liniei Constanța - Batumi (Georgia) - Ilyichevsk (Ucraina) nu pare deloc roză. Desigur, orice început este dificil. Tocmai de aceea trebuie făcute mari eforturi de promovare, de informare a exportatorilor din Europa Centrală și de Est de existența acestei linii de navigație și de avantajele ei. Pentru portul și orașul Constanța, pentru România în general, ar fi păcat ca și această nouă inițiativă să eșueze.