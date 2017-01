Cât de multe ar putea să facă politicienii constănţeni pentru mediul de afaceri

Cât de multe ar putea să facă politicienii constănțeni pentru mediul de afaceri

Coaliția 52, mișcare inițiată de Academia de Advocacy din Timișoara, reprezentată la nivelul Constanței de membrii Constanța Advocacy Group - Departament al Patronatului IMM Constanța, a realizat o analiză detaliată a modului în care parlamentarii sunt distribuiți pe regiuni, precum și a modului în care aceștia sunt încadrați în Comisiile de la Senat și Camera Deputaților.Studiul realizat reflectă măsura în care regiunea de Sud - Est și implicit județul Constanța are sau nu influență în Parlament, pornind de la comisiile în care aceștia sunt distribuiți și a funcțiilor pe care le dețin. Ca număr de parlamentari, regiunea Sud - Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) are 80 de parlamentari, mai exact 22 senatori și de 58 de deputați.Comisiile cu cei mai mulți membriRegiunea Sud - Est are cei mai mulți senatori în următoarele comisii: Comisia economică, industrii și servicii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și în Comisia pentru afaceri europene.Pentru deputați, numărul cel mai ridicat îl regăsim în Comisiile 1, 2 și 3, și anume: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru industrii și servicii. Din comisiile cu un număr ridicat de deputați din regiunea de Sud - Est mai fac parte și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia juridică, de disciplină și imunități.Între cele șase județe ale regiunii, Constanța cu 22 parlamentari, 6 senatori și 16 deputați ocupă locul întâi, fiind urmat de Galați (cu 16 parlamentari, 11 deputați și 5 senatori).Analiza realizată de Coaliția 52 arată că județul Constanța are un vicepreședinte în Comisia pentru industrii și servicii și un vicepreședinte în Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informații în masă. De asemenea, tot un ales constănțean este secretar la Comisia pentru buget, finanțe și bănci. În plus, avem un președinte în Comisia pentru privatizarea și administrarea activelor statului.Tot analiza mai arată că pentru Constanța, în cadrul Camerei Deputaților, comisia cu cei mai mulți reprezentanți o constituie Comisia pentru muncă și protecție socială, fiind urmată de Comisia pentru industrii și servicii. De asemenea, un ales constănțean ocupă și poziția de vicepreședinte la nivelul Senatului, o premieră politică pentru județul Constanța. Așadar, putem afirma că în multe probleme ce privesc mediul economic, aleșii constănțeni ar putea avea un cuvânt greu de spus.„Noi, ca și organizație patronală, deja am luat legătura cu factori decidenți, respectiv parlamentari din Comisii, iar cel mai important în următoarea perioadă: suntem focalizați pe comisia de buget - finanțe. Introducerea, schimbarea Codului Fiscal, atât de intempestivă, a creat o bulversare a mediului de afaceri și vom monitoriza cu mare atenție momentul în care guvernanții vor intra în Parlament pentru legiferarea impozitului de 3% pentru microîntreprinderi, pentru că așa cum am spus-o, acest demers va crea, în continuare, distrugerea mediului de afaceri. 3% pentru microîntreprinderi înseamnă dispariția din piață a cel puțin o sută de mii de microîntreprinderi, mai ales în actuala conjunctură economică, iar asta nu va aduce beneficii nici mediului de afaceri, nici bugetului național”, a precizat Iulian Gropoșilă, președintele Patronatului IMM Constanța. Acesta a precizat că așteptările sunt foarte mari de la cei care reprezintă județul Constanța și speră ca acești guvernanți să înțeleagă că o nouă suprafiscalizare a mediului de afaceri nu este sănătoasă în actuala conjunctură.