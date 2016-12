Cât de mică trebuie să fie evaziunea, ca Antifrauda Fiscală să închidă ochii?

În ultima vreme, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a devenit ținta atacurilor din partea unor repre-zentanți ai mediului de afaceri, prin intermediul presei. Cei nemulțumiți acuză „comportamentul abuziv” al inspectorilor antifraudă, susținând că sancțiunile sunt disproporționat de mari comparativ cu abaterile constatate și că, în loc să se ocupe de marile cazuri de evaziune, îi vânează pe găinari.Mai supărați par a fi hotelierii și patronii de restaurante de pe litoral. În cadrul unui recent simpozion desfășurat la Mamaia, aceștia s-au plâns lui Marcel Bogdan Pandelică - secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, că se simt hăituiți de inspectorii antifraudă, care le închid unitățile pentru o bagatelă de 50 lei neînregistrați în contabilitate sau le obligă personalul să-și întoarcă buzunarele pe dos și să scoată bacșișul la vedere.Agenția Națională de Administrare Fiscală a reacționat la numeroasele critici, prin comunicate de presă, în care de-montează așa-zisele abuzuri semnalate de mass media, demonstrând că faptele sunt prezentate deformat sau pur și simplu sunt inventate. ANAF precizează că prioritatea Antifraudei Fiscale o reprezintă combaterea fraudei sistematice (marea evaziune). Astfel, 90% dintre cazurile instrumentate în 2014 au vizat prejudicii de peste 1 milion de euro pe dosar, iar în primele două luni din 2015, dosarele de peste 1 milion de euro au reprezentat 87% din totalul sesizărilor penale. Combaterea micii evaziuni reprezintă o linie secun-dară, care este tratată cu aceeași se-riozitate, susține ANAF.Dacă astfel stau lucrurile, ce anume a determinat valul de acuzații venite din partea mediului de afaceri? Se știe că, ani la rând, organizațiile patronale din numeroase sectoare de activitate le-au cerut guvernanților și Ministerului de Finanțe să ia măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, aceasta fiind și o formă de concurență neloială. Or, odată cu înființarea instituției de antifraudă fiscală, la finele anului 2013, s-a produs o schimbare radicală în acțiunea de combatere a evaziunii fiscale. În decurs de un an și două luni, inspectorii antifraudă au reușit să destructureze mari rețele evazioniste din producția și comerțul cu alcool, din sectorul farmaceutic, din comerțul cu cereale, cu fructe și legume, cu produse petroliere și din industria hotelieră.Nu vom insista asupra cifrelor, datele despre prejudiciile constatate fiind prezentate lună de lună în cotidianul „Cuget Liber”, care a urmărit îndeaproape nașterea și evoluția acestei instituții. Ceea ce vrem să subliniem este diferența radicală între comportamentul inspectorilor antifraudă fiscală și foștii comisari ai Gărzii Financiare. Despre defuncta Garda Financiară, am auzit de-a lungul anilor numai de rău. Aproape n-a fost articol despre ea, la care să nu existe acuzații de abuz și corupție pe pagina electronică a ziarului, din partea cititorilor. În schimb, despre inspectorii antifraudă fiscală am auzit doar de bine: că sunt exigenți și nu se lasă mituiți.Trebuie spus că măsura suspendării activității punctelor de lucru, pentru abateri de la legislația privind casele de marcat fiscale, se aplică de pe vremea Gărzii Financiare. Iată, în august 2012, comisarii din Constanța au verificat 700 de agenți economici de toate mărimile și profilurile (hoteluri, cârciumi, baruri, terase, magazine, unități de agrement, tarabe), de la Corbu până la Vama Veche. 430 dintre ei (61% din total) s-au ales cu amenzi, în valoare totală de 1.000.780 lei. Activitatea unui număr de 47 de agenți economici a fost suspen-dată pe o perioadă de 3 luni.În luna august 2013, în cadrul acțiunii „Litoral”, activitatea a 58 de agenți economici a fost suspendată pe o perioadă de trei luni, pentru că nu aveau case electronice de marcat sau nu le foloseau. Totodată, s-au aplicat amenzi între 8.000 și 10.000 de lei.În timpul minivacanței de 1 mai, inspectorii antifraudă fiscală au descins în restaurantele, barurile și cluburile din zonele turistice de la munte și mare. Au făcut verificări la 359 societăți comerciale, au constatat 517 încălcări ale legislației financiar-contabile și au aplicat amenzi în valoare totală de 2,93 milioane lei. În plus, activitatea comercială a 58 firme a fost suspendată. Aceste date demonstrează că atât pe vremea îngăduitoarei și coruptei Gărzi Financiare, cât și a incoruptibilei Antifraude Fiscale, industria turismului a continuat să fie o zonă cu mare risc de evaziune fiscală. Diferența este că, pe timpul Gărzii Financiare, se găseau metode de a redeschide a doua zi activitatea firmelor suspendate. Procesele verbale de constatare erau astfel întocmite de comisarii „binevoitori”, încât să poată fi contestate și anulate. Erau frecvente și cazurile în care contravenienții își continuau activitatea în ciuda deciziei de suspendare.Cu Antifrauda Fiscală nu mai ține figura. Ce e suspendat, suspendat rămâne, cu atât mai mult cu cât, de la 1 martie 2015, a intrat în vigoare procedura de sigilare a unităților suspendate.Trebuie precizat că această măsură este dispusă când nu se respectă următoarele prevederi legale:- dotarea cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate doar de la distribuitori autorizați sau unități acreditate;- utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale;- emiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate, respectiv emiterea de bonuri cu o valoare care corespunde realității;- întocmirea de documente justificative pentru sumele de bani introduse/extrase în/sau din sertarul casei de marcat.Cât de mică ar trebui să fie evaziunea, ca Antifrauda Fiscală să închidă ochii? Legea este oarbă. Pentru ea, n-are nicio relevanță că evaziunea fiscală este de 1 leu sau de 100.000 de lei. Contează doar abaterea.Într-adevăr, este supărător faptul că, pentru o evaziune de 2 lei, se închide o afacere de 10 milioane de lei, care asigură 50 de locuri de muncă. Dar responsa-bilitatea nu este a celui ce constată încălcarea legii, ci a celui ce greșește. Patronul trebuie să-și facă griji pentru propria afacere și pentru locurile de muncă, el trebuie să ia măsuri să nu existe abateri de la lege, nici măcar neintenționate.Statul român este de 25 de ani într-un război pe viață și pe moarte cu evaziunea fiscală, un dușman de temut care nu iartă nici visteria țării, nici bugetele populației, nici economia națională, nici serviciile sociale. De ce i-ar arăta clemență? Faptul că evazioniștii se plâng demonstrează că au început să se teamă de Antifrauda Fiscală.