Cât de întreprinzători sunt tinerii constănţeni

Cât de întreprinzători sunt tinerii constănțeni

Tinerii constănțeni, în această categorie incluzând toate persoanele sub 40 de ani, nu se dau în lături atunci când vine vorba despre mici afaceri care să le asigure măcar un minim confort. Datele Oficiului Național al Registrului Comerțului arată că, la 31 octombrie, peste 40% dintre titularii / membrii de PFA, II sau IF (active la acea dată) nu erau trecuți de această vârstă. Mai exact, mai bine de 15% dintre ei, respectiv 1.752, aveau sub 30 de ani, iar restul de peste 26%, aveau între 30 și 40 de ani. De asemenea, un procent destul de important din totalul de aproape 11.600 de titulari / membri PFA, II și IF (active la 31 octombrie la nivelul județului Constanța), de 24%, este reprezentat de persoane între 40 și 50 de ani.