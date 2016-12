Cât de greu este să închiriezi o locuinţă în Constanţa. Mărturii din maratonul… groazei

Cât de greu este să închiriezi o locuință în Constanța. Mărturii din maratonul… groazei

Oferta de locuințe de închiriat este una destul de generoasă, la Constanța. Fiecare agenție imobiliară are zeci de apartamente pentru care „se luptă” să le închirieze. Cu banii la purtător, în doar câteva ore poți viziona ce unități locative vrei și te poți și muta. Asta însă doar dacă îți permiți să achiți o chirie lunară destul de generoasă, iar avansul, dar și comisionul agenției, să nu reprezinte o problemă. Situația se schimbă însă radical în momentul în care chiriașul nu-și permite să plătească mai mult de 120 - 140 de euro lunar.Mihaela I. este o tânără de 20 de ani, care a pornit zilele trecute în căutarea unei garsoniere. Nu-și permite o chirie prea mare, așadar a fost nevoită să se limiteze la un buget care să nu depășească 140 de euro. Chiar dacă pentru unii 10 - 20 de euro în plus nu ar fi o problemă, totuși dacă adăugăm și celelalte cheltuieli ajungem la un total care nu este pe buzunarul fiecăruia. Căutarea a fost însă una mai mult decât anevoioasă.„A fost foarte greu... Pentru a închiria o garsonieră decentă ar fi trebuit să plătesc cam 200 de euro. Din nefericire, persoanele ca și mine, care aleg să închirieze, o fac în anumite împrejurări și din lipsă de fonduri prea generoase. Pentru o singură persoană mi se pare exagerat de mult, plus că majoritatea agențiilor îi sfătuiesc pe clienți să ceară și o lună, sau chiar două, avans. Aici nu mai punem la socoteală și comisionul agenției, care ar fi jumătate din prima chirie. Dacă stăm să facem un calcul simplu ar însemna ca eu să plătesc 500 de euro dintr-un foc și nu îmi permit asta”, ne-a spus Mihaela.Case neîngrijiteFie că vorbim despre agenți imobiliari, mai mult sau mai puțin profesioniști, cărora le pasă poate prea puțin de „reclama” pe care și-o fac, ori direct despre proprietari, de foarte multe ori ceea ce vedem pe site-urile de profil nu coincide deloc cu realitatea. Câteva fotografii bine făcute sau, din contră, neclare, te fac să pierzi nu doar timp prețios pe drumuri, dar și răbdarea.„La câteva dintre anunțurile care mi-au atras atenția, datorită prețului, am constatat că ceea ce vedeam eu în poze nu prea avea legătură cu ce am găsit acolo. Unii proprietari nici măcar nu se sinchisesc să facă curățenie înainte să închirieze, d-apoi să renoveze. Astfel ajungi într-o locuință în care stropii de grăsime și mâncare de pe pereți, pânzele de păianjen și mucegaiul se simt ca acasă”, ne-am mai povestit Mihaela.Iată și un exemplu: o garsonieră care se închiria cu 140 de euro, undeva în zona Far, părea o „afacere” destul de bună. Fotografiile de prezentare nu-ți dădeau nici un indiciu că nu te-ai fi putut muta acolo de cum înțelegerea era perfectată. Mihaela a avut însă un șoc încă de la intrare: garsoniera nu fusese renovată de pe vremea când linoleumul era la mare modă, cele câteva corpuri de mobilă aveau zeci de ani și, cel mai important, era o mizerie generală. Nimeni nu a sinchisit măcar să dea cu o mătură, sau să încerce câteva produse de curățenie în baia și partea de bucătărie, care oricum arătau deplorabil. Cu toate acestea, proprietarul vroia dintr-un foc 280 de euro (chiria pe o lună și garanția), la care se adăugau și alți 70 de euro, comisionul respectivului agent. Iar acesta este doar un exemplu.Pretenții exagerateMulți proprietari nu sunt conștienți că până la urmă chiriașul devine, într-un fel sau altul, proprietarul respectivei locuințe măcar numai prin prisma faptului că scoate sume nu tocmai de neglijat din buzunar, și țin să facă pe șefii. Alte două opriri în cursa închirierilor au fost la garsoniere în vile. Dacă la partea de dotări nu ai fi avut ce să comentezi (deși foarte multe aspecte lăsau și acolo de dorit), totuși discuția cu proprietarul conținea extrem de mulți de „nu” și „nu am”, „nu se poate”, chiar dacă chiria lunară urca și acolo la 600 de lei.„Rufele nu se usucă în cameră, vizitatori nu ai voie decât de câteva ori pe lună, dușurile doar nu trebuie să fie de jumătate de oră, aia să nu faci, aia verific - cam așa s-au derulat discuțiile cu astfel de proprietari. Mi se pare de-a dreptul exagerat. Până la urmă dau niște bani…”, mai spune Mihaela.Au urmat apoi zeci de telefoane, la agenții, dar și la particulari. Agențiile care se respectă îți spun din start la ce să te aștepți, iar promptitudinea nu lipsește. Sub 150 de euro se găsesc însă extrem de puține garsoniere decente la această oră, în Constanța. Puținele care ies pe piață se dau ca pâinea caldă, așadar fie ești cu ochii în patru, fie apelezi la un agent imobiliar care să urmărească absolut fiecare ofertă și să te anunțe imediat ce apare ceva nou. Dar ne întoarcem iar la bani. Un scurt calcul arată că trebuie să ai cel puțin 370 de euro în buzunare, sumă care nu pare mare, dar de care se împiedică mulți, mai ales dacă vorbim despre persoane singure.Agenții imobiliari spun că cel mai indicat este să ne planificăm mutarea din timp, astfel încât să nu fim presați de timp și să putem aștepta varianta care se încadrează în bugetul și așteptările noastre.