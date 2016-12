Cât de greu este pentru CNADNR să răspundă la întrebările operatorilor portuari?

1

teribila mafie C.N.A.D.R.

Da,- inteleg situatia cum ca podul de la agigea este defect, si asta datorita verificarilor care nu s-au facut la timp,desi banii s-au incasat pe aceste lucrari,- Si, ne obligati sa ocolim 80 de KM, pe un drum ingust unde lovim oglinzile la camioane, pentru a ajunge in portul Agigea sud, Dar nu inteleg faptul ca daca eu am platit un sac de bani pentru o rovinieta cu valabilitate de un an si din cate stiu eu C.N.A.D.R. are obligatia de a-mi pune la dispozitie drumuri nationale practicabile,pentru ce mama dracului imi mai ies in cale strigoii aia de la drumuri judetene, si vor si ei un pic de ,,taxa pentru drumuri judetene". Oare cei de la C.N.A.D.R. sunt chiar atat de incompetenti incat nu pot sa rezolve situatia?- daca sunt atat de imbecili si incompetenti sa -si dea demisia si sa lase pe alti care ai intereseaza si de soarta soferilor de camioane.