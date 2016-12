Cât de grele sunt examenele pentru navigatorii români?

6

examinari

o mare timpenie esti pus sa inveti pe din afara niste chestii absurde un ex simplu codul IMO la marfuri periculoase, Noi ne dam engleziti toti balticii dau in limba lor examene noi ..... si cate si mai cate la legislatie la fel ...... se bat legile cap in cap si apoi le explici ca nu e bine .......si pina la urma taci din gura ca nu ai cu cine .Asta e bine ca indienii si alte natii asiatice gen pipty pive pot sa dea examene in toata lumea si cu carnet de UK si bahamas si naviga frate pe bani buni .