Cât de formală este instituţia consultării publice?

Cât de formală este instituția consultării publice?

În ediția din 14 februarie 2013, a ziarului „Cuget Liber”, am prezentat pe larg proiectul de ordin al ministrului transporturilor, prin care se modifică programa de școlarizare și metodologia de organizare a cursurilor de pregătire teoretică și practică, la școlile de șoferi amatori și profesioniști.Am demonstrat că, prin schimbările propuse, proiectul afectează grav pregătirea a 25.000 - 30.000 de români, câți se înscriu la școlile de șoferi în fiecare an, dar și activitatea a peste 2.000 de școli de șoferi și a peste 15.000 de instructori.Nu m-am limitat la a critica proiectul de act normativ. Întrucât acesta este în dezbatere publică, am transmis mai multe observații și propuneri, cu rugămintea ca ministrul transporturilor, Relu Fenechiu, să nu se grăbească să-l semneze înainte de a-i asculta pe cei ce lucrează în domeniu: reprezentanți ai școlilor și instructori.Demersul meu a avut și un alt scop: acela de a testa dacă instituția consultării publice funcționează cu adevărat sau este doar de ochii lumii.După numai două zile, propunerile mele au fost afișate pe site-ul ministerului, în dreptul respectivului proiect, confirmându-mi faptul că au fost înregistrate. Rămâne să mă conving dacă sunt luate în considerare, când va fi publicată forma finală a actului normativ.Faptul că propunerile au fost înregistrate și publicate pe site nu reprezintă o surpriză. Este firesc să se întâmple așa. Anormal este faptul că, din rândul celor peste 2.000 de școli de șoferi și peste 15.000 de instructori, nu a trimis nimeni o propunere, deși sunt mulți cei ce critică proiectul.Lipsa de implicare este larg răspândită în rândul românilor. Mulți sunt cei ce critică pe la colțuri, dar sunt extrem de puțini cei ce au o atitudine constructivă, care formulează propuneri și vin cu soluții.Se aruncă anatema asupra celor aflați în funcții de conducere, că nu discută cu masele și nu țin cont de opinia lor. Chiar așa să fie?În cazul relatat, din cauza cui nu funcționează dialogul social? Este vinovat Ministerul Transporturilor că școlile de șo-feri și organizațiile lor profesionale ignoră instituția consultării publice?